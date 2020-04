Jaga Jarak di Pasar Tradisional Masih Susah Diterapkan, PD Pasar Tingkatkan Layanan Online

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jajaran PD Pasar Bermartabat Kota Bandung meningkatkan pelayanan belanja online pada hari ppertama diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Rabu (22/4/2020)

Pasar tradisional di Kota Bandung masih melayani pembeli secara langsung. Bahkan pemberlakuan social distancing di pasar tradisional masih sulit dilakukan karena tak ada jarak antara pembeli dan penjual.

"PD Pasar Bermartabat akan terus edukasi turun ke pasar memberikan imbauan setiap satu jam sekali untuk mengingatkan agar pengunjung bisa menjaga jarak aman," ujar Direktur Utama PD Pasar Bermartabat, Herry Hernawan, di Pasar Sederhana, Rabu (22/4/2020).

Herry mengatakan, pihaknya sudah melakukan aksi bagi-bagi masker untuk pedagang dan pengunjung pasar tradisional sebelum PSBB diberlakukan.

Selain itu, PD Pasar juga melakukan penyemprotan dengan desinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan .

Herry bersyukur karena di hari pertama pemberlakuan PSBB tidak ada pedagang nonpangan yang membuka tokonya. "Hal ini menunjukkan pedagang tertib aturan dan PD Pasar siap melayani secara online untuk pembeli yang diam di rumah," ujar Herry.

Menurut Herry, layanan belanja online salah satu upaya PD Pasar memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Untuk itu PD Pasar terus menyosialisasikan adanya layanan belanja online sehingga dengan stay at home pun tinggal telepon dan mengirim pesan. Selain itu, juga ditambah personel dari pusat untuk membantu unit, juga memberdayakan ojek pangkalan juga ojek online.

"Maka pesanan akan datang ke rumah masing-masing," kata Herry.

Herry minta warga tidak khawatir dan tidak memborong makanan karena harga dan stok bahan pangan aman cukup sampai Lebaran nanti.

Dia mengatakan, dari harga 35 kebutuhan pokok masyarkat (kepokmas), hanya tiga komoditi yang harganya naik yiatu gula pasir menjadi Rp 18 ribu per kilogram karena barang langka. Selain itu yang mengalami kenaikan harga adalah bawang merah menjadi Rp 30 ribu per kilogram dan cabai rawit Rp 60 ribu per kilogram.

"Sisanya, semua bahan pangan terpantau aman dan harga relatif stabil," ujarnya.

Herry menegaskan, ada delapan Pasar yang harus tutup selama PSBB, yaitu Pasar Kembang, Cikapundung, Burung Sukahaji, Banceuy, Cimol Gedebage, dan Pasar Kebon Sirih.

Sedangkan 23 pasar tradisional yang hanya boleh buka untuk menjual pangan hanya boleh buka sejak pukul 04.00 sampai pukul 12.00. (*)