Horison Ultima Bandung Hadirkan Promo Untuk Para Perempuan Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Masih mewabahnya virus corona saat ini di Indonesia membuat Horison Ultima Bandung lebih memperhatikan kenyaman tamu dari mulai higienis sampai dengan menjaga imunitas para tamu.

Langkah yang kami ambil saat ini adalah setiap tamu yang check in akan kami sediakan hand sanitizer di Front Office, area yang akan memasukin lift dan juga area Santan Resto telah kami lengkapi Hand Sanitizer.



Promo kamar di Horison Ultima Bandung dalam menyambut Hari Kartini adalah dengan memberikan potongan promo 21% dari harga prmo yang sedang berjalan dan hanya untuk 21 pemesan pertama dan special untuk para perempuan Indonesia.

"Kami memberikan khusus untuk para wanita di hari yang special ini sebagai bentuk apresiasi untuk wanita-wanita hebat. Sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 orang, Free upgrade room (apabila masih tersedia) late check out sampai dengan jam 2, dan discount khusus untuk F & B sampai dengan 15%," kata Atik Damajati selaku General Manager Horison Ultima Bandung melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunjabar.id, Selasa (21/4/2020).

"Selain promo kamar tersebut kami juga mempunyai program paket menginap 24 Jam, tamu bisa memilih sendiri waktu check in dan check out dalam 24 jam kemudian. Jadi dengan program ini tamu yang datang waktu subuh pun bisa langsung check in tanpa tambahan biaya dan check out dalam 24 jam jadi tidak harus selalu jam 12 siang," ujar Atik Damajati selaku General Manager dan sebagai wanita Indonesia yang memimpin sebuah Hotel di Bandung dengan kapasitas 208 kamar dengan berbagai fasilitas yang lengkap.



Program paket kamar 24 Jam ini dengan harga mulai Rp 450.000,- nett /kamar sudah termasuk makan pagi untuk 2 orang dengan pilihan waktu jam check in bebas dan check out dalam 24 jam dari saat kedatangan.

"Jadi anda tidak perlu khawatir untuk check out pada jam 12.00 WIB karena jam check out akan menyeseuaikan sesuai dengan jam kedatangan anda," ucapnya.



Persyaratan booking untuk kedua paket kamar tersebut adalah harus booking langsung melalui WA ke no. +62 812 3366 0988





Tentang Hotel Horison Ultima Bandung



Hotel Horison Ultima Bandung adalah hotel bintang 4 yang berlokasi sangat strategis di tengah kota yaitu di area jalan Buah Batu. Untuk mencapai Pintu Tol Buah Batu, hanya dibutuhkan waktu 15 menit dan untuk menuju Bandara Husein Sastranegara, hanya 30 menit.



Hotel Horison Ultima Bandung dikelilingi oleh pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi seperti Trans Studio Bandung. Hotel ini memiliki 1 convention hall, 1 grand ballroom dan 21 Ruang Meeting dengan kapasitas 10 – 1200 pax, 5 jenis kamar dengan total 208 kamar, dan terdapat pula fasilitas lain seperti: Santan Coffee Shop, Sakeca Lounge, tenis court, Horison Fit Club & Sauna, 3 Kolam Renang yang terdiri dari kolam anak, kolam ombak, dan kolam ukuran olimpiade dan tempat bermain anak, Business Centre, Nursing



Room, dan Laundry. Sederet fasilitas yang ditunjang oleh lokasi strategis menjadikan Hotel Horison Ultima Bandung sebagai salah satu pilihan terbaik untuk menginap. (*)