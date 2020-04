Format Skor Bulutangkis Akan Diubah Lagi, dari 21x3 Set Menjadi 11x5 Set

TRIBUNNEWS.COM - Format skor pertandingan bulutangkis kemungkinan besar akan diubah.

Saat ini format yang digunakan adalah best of three sets dengan skor 21 atau 21x3.

Namun, BWF sedang berusaha menggantinya dengan best of five sets dengan point 11 atau 11x5.

Jika terwujud, ini akan jadi format skor ketiga sepanjang sejarah badminton modern.

Sebelum menggunakan format 21x3, bulutangkis lama menggunakan format 15x3.

Poul-Erik Larsen selaku Presiden BWF melontarkan pernyataan akan kembali memperjuangkan format penilaian 11x5.

Terhitung telah dua tahun proposal Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) melayangkan opsi untuk mengganti format penilaian skor yang berlaku saat ini.

Format penilaian bulutangkis yang berlaku saat ini yakni 21x3, dimana pihak BWF ingin menggantinya menjadi 11x5.

Salah satu alasan yang membuat Poul-Erik Hoyer ingin mengubah sistem poin saat ini karena dinilai terlalu lama dan kurang menarik bagi para penonton.

Jika memang kelak perubahan penilaian tersebut diterapkan akan ada satu pihak yang cukup diuntungkan dengan keputusan tersebut.

Pihak yang diprediksi akan beruntung adalah Viktor Axelsen yang merupakan andalan tunggal putra asal Denmark.