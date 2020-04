PT Cordoba Internasional Indonesia Sumbang 500 Al Qur'an untuk RS Al Islam

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Cordoba Internasional Indonesia menunjukkan kepedulian kepada para pejuang kesehatan dan gugus tugas Covid-19 melalui gerakan Wakaf Al Qur'an. Kali ini wakaf Al Qur'an diberikan kepada RS Al Islam, Senin (20/4/2020).

Presiden Direktur Quran Cordoba, Usman El-Qurtuby mengatakan bahwa wakaf Al Qur'an yang diberikan kepada pihak RS Al Islam adalah sebanyak 500 eksemplar.

Ratusan Al Qur'an ini akan dibagikan kepada pihak rumah sakit, tim medias, relawan Covid-19 hingga pasien Covid-19.

"Pemberian wakaf Al Qur'an ini sebagai bagian dari program CSR Cordoba yang merupakan awal program wakaf Cordoba tahun ini," kata Usman melalui telepon, Senin (20/4/2020).

Usman mengatakan bahwa wakaf Al Qur'an lepada pihak RS Al Islam memang merupakan bagian dari Program Wakaf Al Qur'an yang sudah rutin digelar Qur'an Cordoba.

Sesuai salah satu visi Cordoba yaitu to Inspire People to Love and Life With Al Qur'an, maka doa ingin dan berharap bahwa manusia bisa terinspirasi, mencintai dan hidup bersama Al Qur'an.

"Cordoba tentunya tidak hanya berorientasi bisnis tapi juga untuk jangka panjang yang sifatnya tidak akan pernah habis, yaitu dengan wakaf Al Qur'an," ujarnya.

Adapun dalam konteks kekinian yang terkait dengan pandemi korona, menurut Usman, maka wakaf Al Qur'an kali ini didedikasikan kepada para pejuang kesehatan di garda terdepan yang berjuang mengatasi pandemi korona. Hal ini termasuk juga bagi para pasien dan keluarga pasien.

"Tujuannya menjadikan Al Qur'an sebagai obat ampuh bagi batiniah karena semakin banyak membaca Al Qur'an dengan keyakinan penuh, maka akan sembuh," katanya.

Usman menyebutkan bahwa CSR Wakaf Al Qur'an merupakan program tahunan yang selalu dilaksanakan pihak Cordoba. Selain kerap menyumbang langsung, Cordoba juga menerima wakaf Al Qur'an dari masyarakat.

Melalui wakaf Al Qur'an bagi umum, pihaknya mengajak umat muslim untuk mewakafkan Al Qur'an melalui Cordoba.

"Kami mengajak masyarakat untuk ikut berwakaf, terutama bagi mereka yang mampu," ujarnya.