Menjelang Ramadan, Harga Bawang Putih di Ciamis Turun Drastis

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Dalam seminggu terakhir harga bawang putih di tingkat eceran di Pasar Manis Ciamis turun drastis dari angka Rp 60.000 per kg jadi Rp 40.000 per kg.

Sementara bawang merah malah naik dari Rp 35.000 per kg jadi Rp 48.000 per kg.

“Dalam seminggu ini harga bawang putih memang turun cukup tajam. Dari Rp 60.000 turun jadi Rp 40.000 per kg,” ujar Desi, pedagang sayur mayur di Blok A Pasar Manis Ciamis kepada Tribun, Minggu (19/4/2020).

Sementara harga bawang merah dalam kurun waktu yang sama malah naik menjadi Rp 48.000 per kg.

Desi sendiri tidak mengetahui persis kenapa harga bawang putih turun cukup tinggi. Demikian juga dengan naiknya harga bawang merah.

Dalam seminggu ini nasib harga kedua bumbu dapur tersebut berbeda.

Sedangkan harga berbagai jenis cabai katanya relatif stabil.

Belum ada kenaikan harga cabai menjelang bulan puasa.

Harga cabai merah keriting masih di kisaran Rp 35.000 per kg, lokal tanjung Rp 30.000 per kg, cabai rawit hijau Rp 35.000 per kg, dan cabai rawit merah masih tinggi di angka Rp 50.000 per kg.

“Demikian juga harga berbagai jenis sayur mayur lainnya seperti kentang, pecai, wortel, buncis, dan sebagainya masih relatif stabil. Belum terpengaruh suasana menjelang Ramadan,” katanya.

