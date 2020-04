Artis-Artis Muda Bertalenta Ini Perankan Film ''Virgo and The Sparklings''

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bermula dari komik kemudian diangkat ke sebuah film layar lebar menjadi hal yang sedang ramai saat ini di dunia perfilman.

Kali ini Screenplay Bumilangit meluncurkan Virgo and The Sparklings yang diadaptasi juga dari webtoon.

Komik yang bercerita tentang Riani, anak remaja yang memiliki kekuatan tersembunyi di dunia musik ini sebelumnya telah diumumkan untuk pemeran utamanya.

Adalah Adhisty Zara yang dipilih sebagai pemeran utama Riani/Virgo. Lalu ada juga tiga aktor muda yang sedang bersinar yaitu Bryan Domani dipilih sebagai Leo, Mawar De Jongh dipilih sebagai Carmine, dan Rebecca Klopper yang memerankan Sasmi.

Pada keterangan rilis yang diterima Tribun Jabar, Minggu (19/4/2020), film yang disutradarai oleh Ody C. Harahap ini kini mengumumkan dua karakter The Sparklings lainnya yaitu diperankan oleh Satine Zaneta dan Ashira Zamita.

Satine Zaneta dan Ashira Zamita berhasil mengikuti seleksi dari ajang pencarian tersebut sebagai sahabat-sahabat Riani yang tergabung dalam satu grup band.

Satine akan memerankan Ussy (memainkan keyboard), sedangkan Ashira berperan

sebagai Monica (drummer).

Bukan cuma mereka, saingan band Virgo and The Sparkling yaitu The Scorpion Sisters telah terpilih pemainnya. Mereka adalah Rachel Florencia, Mentari Novel, dan Indah Kusuma.

Karakter Virgo pertama kali diciptakan oleh alm. Jan Mintaraga dan melakukan debutnya di komik pada tahun 1973. Sejak saat itu, Virgo menjadi salah satu karakter paling dikenal di Jagat Bumilangit.

