Warga Terdampak Covid-19 di Bandung Raya Akan Dapat Bantuan Selama PSBB, Ada 9 Jalur Bantuan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sama seperti warga terdampak Covid-19 di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) yang lebih dulu memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), warga terdampak di Bandung Raya yang akan memberlakukan PSBB pun akan mendapat bantuan dari pemerintah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan setiap warga atau keluarga terdampak akan mendapat satu jalur bantuan dari sembilan jalur bantuan yang disediakan pemerintah pusat sampai desa.

"Pelaksanaan bantuan dari pemerintah akan diintensifkan dalam waktu dekat, jumlah bantuannya ada sembilan, jadi warga Jabar jangan khawatir, karena bantuan sosial selama Covid-19 ada sembilan," kata pria yang akrab disapa Emil ini di Gedung Pakuan, Jumat (17/4/2020).

Pintu-pintu bantuan yang bisa diakses tersebut adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Dana Desa bagi kabupaten, bantuan sosial (bansos) dari presiden, bansos dari Kementerian Sosial, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota, sampai gerakan nasi bungkus (Gasibu)

"Kartu PKH yang sudah rutin diteruskan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja yang mendekati 1 juta jatahnya kepada pengangguran atau korban PHK, Dana Desa mendekati 30 persen untuk terdampak Covid-19 di desa, bantuan presiden untuk yang tidak mudik Rp 600 ribu x 3 bulan, bantuan sosial dari Kemensos 600 (ribu) x 3 bulan, bantuan provinsi 500 (ribu) x 4 bulan, dan bantuan kota dan kabupaten," katanya.

Bagi mereka yang tidak terdata, anak jalanan dan sebagainya, yang tidak punya KTP, akan dibantu lewat gerakan nasi bungkus (Gasibu).

Kepada yang masih terlewat pendataan pun dipersilakan melaporkan diri melalui aplikasi Pikobar secara online.

Sebelumnya, Bansos Pemprov Jabar berupa bantuan tunai dan pangan non-tunai senilai Rp 500 ribu sendiri, merupakan upaya Pemda Provinsi Jabar untuk melebarkan rentang persentase kelompok rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi ini.



Rinciannya, bantuan tunai sebesar Rp150 ribu per keluarga per bulan dan bantuan pangan non-tunai mulai beras 10 kg, terigu 1 kg, vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, senilai Rp 350 ribu per keluarga per bulan.



Bantuan tunai dan pangan non-tunai dari Pemda Provinsi Jabar dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp 4,6 triliun, di luar untuk distribusi, dari APBD tersebut rencananya disalurkan selama empat bulan dari April hingga Juli.