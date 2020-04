Mengenal Han So Hee, Pelakor di The World of the Married, Pernah Satu Drama dengan D.O. EXO

TRIBUNJABAR.ID - Nama Han So Hee tengah naik daun setelah membintangi drama Korea The World of the Married.

Wanita berambut panjang itu begitu mendalami perannya sehingga banyak penonton yang geram dengan tingkahnya di drama tersebut.

Han So Hee berperan sebagai Yeo Da Kyung yang merupakan pelakor atau perebut lelaki orang.

Wajahnya yang cantik namun dingin berhasil mengocok emosi penonton.

Han So Hee lahir pada 18 November 1994.

Ia berkewarganegaraan Korea Selatan.

Debut dramanya pada 2017.

Han So Hee berperan sebagai Lee Seo Won di drama Into the World Again.

Sebelum berperan di The World of the Married, Han So Hee sudah beberapa kali bermain drama.

Ia mengambil peran kecil. Kariernya kian menanjak hingga akhirnya dikenal publik.