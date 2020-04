Dukung Physical Distancing, de Braga by ARTOTEL Siapkan Layanan Antar #makandirumahaja

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejak mewabahnya virus corona di tanah air, pemerintah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH). Tujuannya untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut .

Menyikapi hal tersebut, de Braga by Artotel juga menerapkan physical distancing dalam menawarkan makanan dan minuman ke konsumen.

Dengan begitu, konsumen tidak perlu jauh–jauh datang ke de braga untuk menikmatinya seluruh menu lezat dengan harga yang terjangkau.

Mengusung tagline #makandirumahaja, de Braga menawarkan layanan antar makan khusus tiga menu andalan mereka.

Di antaranya adalah daging Asap de Braga, Chicken Basil Set dan Chicken Katsu. Ketiganya dihargai Rp. 50.000,-net per paket.

Sajian daging Asap de Braga, Chicken Basil Set dan Chicken Katsu. (istimewa)

de Braga juga memberikan gratis biaya pengiriman maksimal jarak 3 KM. Sehingga memudahkan para konsumen untuk segera menikmati menu makanan yang fresh khas de Braga by ARTOTEL.

General Manager de Braga by ARTOTEL, Anton Susanto, menuturkan, layanan antar makan ini berlaku setiap hari pada pukul 09.00 hingga 21.00.

"Sejalan dengan konsep properti ARTOTEL Group Bringing Lifestyle Needs To Your Home, kami dengan senang hati memberikan kemudahan kepada konsumen yang stay-at-home, sekaligus ingin tetap menikmati sajian kuliner nikmat ala de Braga by ARTOTEL," ujar anton dari rilis yang diterima Tribun Jabar, Rabu (15/4/2020).