Mau Tahu Aktivitas Fan Koes Plus Bersama Komunitasnya, Ternyata Mereka Banyak yang Jago Main Band

Aksi panggung grup band legendaris Koes Plus saat tampil pada Konser Jakarta Dekade di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (11/12/2015) malam. Penggemar band legendaris asal Tuban ini penggemarnya mencapai ribuan, khususnya di Bandung.

PENGGEMAR Koes Plus memiliki cara untuk mengekspresikan kecintaan kepada band kesayangan mereka. Di antara mereka, ada yang bergabung membentuk sebuah band tribute Koes Plus. Para pemain band ini mereka sebut pelestari.

Mereka masing-masing memiliki jadwal rutin mengadakan konser semisal di kafe-kafe. Mereka tak hanya konser, tapi juga ikut melestarikan lagu-lagu Koes Plus.

"Banyak sekali yang menjadi pelestari lagu-lagu Koes Plus. Kami memang berniat agar lagu-lagu Koes Plus tidak lekang dimakan waktu," kata Wawan Ruswan SH (58) yang populer dipanggil Abah Wawan (58) lewat WhatsApp, Selasa (7/4).

Wawan memiliki jadwal tiap bulan bersama anggota Bandung Koes Plus Community (BKPC) untuk kopi darat. "Biasanya diadakan kalau ada hari-hari besar atau momentum lainnya," kata Abah Wawan yang juga Ketua Bandung Koes Plus Community (BKPC).

"Bisa juga spontan program latihannya, isuk (besok) di rumah saya, bring ka dieu (barengan ke sini), isuk (besok) di rumah siapa, bring ka ditu (barengan ke sana). Niatnya memang melestarikan lagu-lagu Koes Plus," kata Abah Wawan.

Menurut Abah Wawan ada puluhan grup band di bawah Bandung Koes Plus Community ikut melestarikan lagu-lagu Koes Plus. Abah Wawan pun punya keinginan menyebarkan "virus" Koes Plus kepada anak-anak SMA.

"Anak-anak SMA memang tidak merasakan zaman kejayaan Koes Plus. Tapi, kalau misalnya kami mengadakan festival band Koes Plus, mereka seakan dipaksa untuk membawakan lagu-lagunya. Mudah-mudahan ini terlaksana," kata mantan junalis Bandung Pos ini.

Baim, ketua Jiwa Nusantara Bandung Raya (JN Baraya), punya jadwal sendiri untuk ikut melestarikan lagu-lagu Koes Plus. Warga Cicaheum ini membentuk grup band bernama Baim and Friend. Menurut Baim, grup band ini sering mengadakan konser di dalam dan luar Bandung.

Anggota komunitas Bandung Koes Plus Community (BKPC) berfoto bareng. (Istimewa)

Konser rutin Baim and Friend biasanya diselenggarakan di Cikapundung Riverspot, Jalan Ir Sukarno, sebulan sakali. Bersama komunitasnya, Baim juga sering mengadakan pertemuan di Bandung Trade Center, Cicadas.

"Malah harusnya bulan ini kami bermain di RRI, diundang Penggemar dan Pelestari Koes Plus (P2KP), rencananya Yok (Yok Koeswoyo, personel Koes Plus) bakal hadir. Namun tidak jadi karena virus korona," kata Baim lewat WhatsApp, Selasa (7/4).