Ratu Tisha Akhiri Kariernya Sebagai Sekjen PSSI, Sudah Cinta Sepak Bola dari Remaja, Ini Profilnya

TRIBUNJABAR.ID - Ratu Tisha menamatkan kariernya sebagai Sekretaris Jenderal PSSI melalui surat pengunduran diri yang dilayangkan pada Senin (13/4/2020).

Kabar tersebut juga disampaikan wanita berusia 35 tahun itu melalui Instagram pribadinya.

Tak lupa Ratu Tisha menyampaikan rasa syukurnya pernah bergabung dalam organisasi induk olahraga sepak bola Indonesia itu.

"⁣Dear friends, Hari ini Senin, 13 April 2020, melalui surat, saya telah resmi mengundurkan diri dari posisi Sekretaris Jenderal PSSI.⠀ ⠀

Saya bersyukur pernah meraih kesempatan bekerja untuk melayani Anggota PSSI, pemain, pelatih, wasit, match commissioner, instruktur, dan para pecinta sepak bola sejak 17 Juli 2017.

Bersama-sama kita telah memeriahkan kursus kepelatihan dan perwasitan di berbagai provinsi, memutar rantai Amatir dan Elit Usia Muda, membangun kerjasama dengan federasi kelas dunia, menghidupkan lini usaha kreatif, mengibarkan kembali sepakbola putri, dan puncaknya adalah terpilihnya Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20.

Sebuah kebanggaan yang tidak dapat terwujud tanpa dukungan Pengurus & Anggota PSSI, Pemerintah, dan stakeholder sepakbola, termasuk kamu; setiap individu yang sedang mendengarkan pesan ini.

Jangan pernah berhenti untuk mendukung sepakbola Indonesia. Yakin selalu ada harapan bagi yang berdoa, selalu ada waktu yang tepat bagi yang bersabar & selalu ada jalan bagi yg tidak pernah lelah berusaha.

Pada suatu kesempatan dengan para sahabat, saya pernah berkata: “hati saya, kalau dibelah, isinya hanya sepakbola”.

I have loved you for a thousand years, and I will love you for a thousand more. ----------- Because we love football, RT" tulisnya.