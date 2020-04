Liga Italia Kemungkinan Berlangsung Mei hingga Januari Tanpa Penonton

TRIBUNJABAR.ID - Liga Italia diperkirakan akan dilanjutkan tanpa penonton pada akhir Mei. Ada yang menyebut hal itu akan berlanjut hingga Januari 2021.

Pandemi virus corona telah melanda dunia dan sekarang mencakup setiap benua kecuali Antartika.

Di Eropa sendiri, terdapat beberapa negara yang dengan kasus positif virus corona terbanyak di dunia, salah satunya adalah Italia.

Per 12 April 2020 total ada 156.363 kasus dengan total kematian mencapai 19.899 orang di Italia.

Hal tersebut membuat aktivitas olahraga di Negara Pizza itu, seperti sepak bola harus dihentikan untuk sementara.

Awalnya pihak Liga Italia hanya menunda kompetisi musim 2019-2020 sampai 3 April, namun dikarenakan beberapa hal, penangguhan pun diperpanjang.

Liga Italia kemungkinan akan dimulai kembali pada akhir Mei mendatang.

Dengan begitu, Liga Italia musim ini diperkirakan bisa selesai pada awal bulan Juli.

Namun jika dimulai kembali, pertandingan Liga Italia harus digelar tanpa penonton, dan hal ini bisa bertahan lebih lama, tidak hanya sampai Liga Italia musim ini selesai.

Disebut dalam sumber yang sama, Liga Italia akan menerapkan pertandingan tanpa penonton sampai Januari 2021.

Hal itu terungkap setelah adanya dokumen pemerintah yang bocor, dan dokumen itu berisi mengenai peraturan yang sudah disebut di atas.

Sebelumnya, Liga Italia sudah pernah menggelar pertandingan tertutup tanpa penonton.

Hal tersebut terjadi saat Liga Italia menggelar pertandingan pekan ke-26 musim ini pada bulan Maret lalu.

Terdapat enam pertandingan kala itu yang digelar tanpa penonton, yakni Udinese vs Fiorentina, AC Milan vs Genoa, Parma vs SPAL, Sassuolo vs Brescia, Juventus vs Inter Milan dan Sampdoria vs Hellas Verona.

