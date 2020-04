4 PDP di Sukabumi yang Meninggal Dipastikan Bukan Karena Covid-19

Laporan Reporter Tribun Jabar M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kabupatem Sukabumi (Pusikokami) atau lebij dikenal Satgas Covid-19 menyebutkan terdapat 4 orang pasien dalam pengawasan (PDP) Virus Corona meninggal dunia.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Pusikokami Harun Alrasyid yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi melalui konferensi pers di Pendopo Sukabumi. Senin (13/4/2020).

Harun menjelaskan, PDP di Kabupaten Sukabumi per Senin (13/4/2020) berjumlah 86 orang. 49 diantaranya masih dalam pengawasan dan 33 orang sudah selesai pemantauan.

"33 orang sudah selesai, sudah dinyatakan sembuh, 4 orang PDP meninggal dunia," kata Harun kepada awak media.

Namun, mengenai 4 orang PDP yang meninggal dunia, Harun menegaskan, bahwa PDP tersebut meninggal bukan karena virus corona.

Ia mengatakan, 4 orang PDP tersebut meninggal karena ada diagnosa penyakit lain.

"4 orang itu meninggal bukan karena virus corona, tapi meninggal dengan penyakit penyerta," jelasnya.

Penyakit penyerta tersebut, kata Harun, satu orang meninggal karena diagnosa gagal jantung, test PCR belum dilakulan.

"Satu orang meninggal karena diagnosa DSS DBD test PCR negatif, satu lagi karena diagnosan Covid-19 dari hasil rapid test positif, tapi hasil swab negatif dan terakhir meninggal karena accute on CKD plus Hiponatremia plus Pneumonia Bakterial, jadi itu yang 4 meninggal negatif corona berdasarkan hasil swab PCR," terangnya.

Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) saat ini berjumlah 3.535 orang. 1.669 masih dalam pemantauan, sedangkan 1.866 sudah selesai pemantauan.

"Untuk pasien positif sendiri masih tercatat 4 orang positif berdasarkan hasil swab PCR," ujar Harun menambahkan.*