Harga Cabai di Ciamis Turun Drastis, Bawang Merah Malah Melejit

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS – Harga berbagai jenis komoditas di tingkat eceran di Pasar Manis Ciamis turun drastis selama seminggu ini.

Cabai merah keriting yang seminggu lalu masih Rp 60 ribu per kilogram terus turun menjadi Rp 30 ribu per kilogram pada Jumat (10/4/2020).

Kondisi yang sama juga dialami cabai lokal tanjung. Sebelumnya harga cabai merah keriting dan lokal tanjung sempat menembus angka Rp 80 ribu per kilogram, kemudian terus turun.

Henhen, pedagang sayur-mayur di Blok A Pasar Manis Ciamis, kepada Tribun, mengatakan bukan cuma harga cabai merah keriting dan lokal tanjung yang turun.

Cabai besar TW hijau juga turun, dari Rp 30 ribu per kilogram menjadi Rp 20 ribu per kilogram. Cabai rawit hijau turun dari Rp 50 ribu per kilogram menjadi Rp 40 ribu per kilogram.

“Yang stabil cuma cabai rawit merah. Masih bertahan di angka Rp 60 ribu per kilogram,” kata Henhen.

Anjloknya harga berbagai jenis cabai tersebut, menurut Henhen, karena pembeli dan pengunjung pasar semakin sepi terimbas wabah corona. “Kebanyakan yang beli cabai tidak hanya rumah tangga, tetapi sebagian besar adalah rumah makan dan warung nasi. Sekarang rumah makan banyak yang tutup. Warga enggan ke pasar karena jaga jarak dan hindari kerumunan. Sekarang sepi pembeli,” ujar Henhen.

Tidak hanya harga yang anjlok, omset penjualan cabai di kiosnya juga turun drastis. ”Biasanya setiap hari cabai merah keriting terjual sampai dua kilogram per hari. Tetapi sudah seminggu ini enggak sampai satu kilogram per hari,” katanya.

Menurutnya, pasokan cabai melimpah. Kebetulan di beberapa daerah sentra produksi sedang masa panen.

Selain cabai, harga kentang juga anjlok. Kentang besar Dieng yang biasanya berada di kisaran Rp 14 ribu sampai Rp 15 ribu per kilogram dalam seminggu ini turun jadi Rp 11 ribu sampai Rp 12 ribu per kilogram.

Namun, hal berbeda terjadi untuk bawang merah. “Dalam tiga hari ini harga bawang merah naik dari Rp 35 ribu per kilogram jadi Rp 55 ribu per kilogram. Pasokan bawang juga berkurang,” ujar Henhen. (*)