Potret Buah Hati Glenn Fredly, Mutia Ayu Sempat Ungkap Rasa Cintanya: 'You Have a Good Heart Nak'

TRIBUNJABAR.ID - Musisi kondang, Glenn Fredly kini tinggal kenangan. Suami Mutia Ayu itu meninggal pada Rabu (8/4/2020).

Selain sang istri, Glenn Fredly juga meninggalkan buah hati kecilnya yang masih bayi.

Ia adalah Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo.

Potret buah hatinya ini sempat diposting Muti Ayu melalui Instagram, pada 28 Maret 2020.

Kala itu, bayi kecilnya memasuki usia satu bulan.

"Happy 1 Month Ma Lil Baba Gewa

you have a good heart nak.

Ayah and Bunda love you so much

Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo

28 Maret 2020," tulis Mutia Ayu.

Kemudian, dilihat dari postingan terakhir sebelum Glenn Fredly diberitakan meninggal, Mutia juga membicarakan soal buah hatinya.

Ia mengunggah foto romantisnya bersama sang suami.

Melalui keterangan fotonya, ia menyebut, Gewa, bayi kecilnya kelak pasti akan bangga sebagai anak perempuan dari Glenn Fredly.

Tak hanya itu, ia juga menyebut memasuki 40 hari pascamelahirkan buah hatinya.

"Ketika Gewa sudah dewasa nanti dan mengerti, Gewa pasti akan berkata

“Gewa Bangga menjadi anak Perempuan Ayah”

Tuhan selalu jaga Kami I love you @glennfredly309

hari ini pas 40Hari pasca lahiran

#glennfredly #mutiaayu #throwback @crist.tarigan."

Seperti diketahui, Mutia Ayu melahirkan pada 28 Februari 2020.

Gewa merupakan anak pertama Mutia dari buah pernikahannya dengan Glenn Fredly.

Postingan Terakhir Glenn Fredly

Sebelum mengembuskan napas terakhir, Glenn Fredly sempat membuat postingan di media sosial.

Dilihat dari Instagram-nya, ada postingan terakhir Glenn Fredly yang mencuri perhatian.

Postingan itu dibuat empat hari yang lalu. Ia menuliskan ucapan manis untuk sanh istri tercinta.

Ia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mutia Ayu.

Tak hanya itu, ia juga menuliskan doa untuk sang istri.

"Happy BirthDay isitriku tercinta @mutia_ayuu, Semesta menjagamu dan kita bersama selalu....

Amsal 31 : 30

Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji.

@debastjatin @crist.tarigan at Sumba Timur, NTT," tulis Glenn Fredly.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyanyi dan musisi papan atas tanah air ini kini telah tiada.

Ia dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (8/4/2020).

Kabar duka ini dibagikan juga vokalis band, Rian D'MASIV melalui akun media sosial.

Dilihat dari postingan akun Instagramnya Rabu (8/4/2020), Rian mengunggah fotonya yang berpose dengan Glenn Fredly.

Melalui keterangan fotonya, Rian menyebut temannya sesama musisi itu meninggal dunia.

"bung @glennfredly309 orang baik.. musisi panutan..

innalilahi wainnailahi rajiun...

telah berpulang salah satu musisi terbaik yang saya kenal di negri ini...

Al fatihah."