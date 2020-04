Bertambah 2 Orang, Total 4 Warga Kabupaten Sukabumi Positif Covid-19

Laporan Reporter Tribun Jabar, Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Sebanyak empat orang di Kabupaten Sukabumi dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Sekretaris Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kabupaten Sukabumi (Pusikokami), Harun Alrasyid, melalui rilis yang diterima Tribun Jabar, Kamis (9/4/2020).

"Kasus positif total empat orang berjenis kelamin laki-laki," kata Harun dalam rilisnya.

Dari data yang diterima TribunJabar.id, kasus positif infeksi virus corona sebelumnya, Rabu (8/4/2020) berjumlah 2 orang.

Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP), Kamis (9/4/2020) jumlah total 3.365 orang.

Telah selesai pemantauan sebanyak 631 orang. Sehingga menyisakan 2.734 orang masih dalam pemantauan.

Sementara itu pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 70 orang, selesai pengawasan 27 orang dan masih dalam pengawasan 43 orang.

"Sebanyak 23 orang pengawasan Puskesmas, 20 orang pengawasan Rumah Sakit," kata Harun.

Harun juga menjelaskan terdapat 4 orang PDP yang meninggal dunia.

"Mereka meninggal di antara diagnosis gagal jantung, tes PCR belum dilakukan, diagnosis DSS DBD test PCR negatif, diagnosis dugaan Covid-19 dengan Rapid Test positif, PCR negatif dan Accute on KCD plus Hiponatremia plus Pneumonia Bakterial," kata Harun.

