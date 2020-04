Tempatkan Enam Tim, Rapid Test Drive Thru di Jalak Harupat Lebih Lancar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 300 peserta mengikuti rapid test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahap kedua dengan mekanisme drive thru di Kawasan Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Selasa (7/4/2020).

Mereka yang mengikuti tes merupakan orang yang telah mendapatkan undangan sebelumnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana, mengungkapkan rapid test tersebut sama seperti tahap pertama dengan menerapkan tiga mekanisme.

“Yang pertama, mekanisme drive thru sebanyak 300 peserta undangan di Stadion SJH. Kedua, dengan mekanisme door to door. Yang ketiga, pelaksanaan di rumah sakit,” ungkap Grace di sela-sela pelaksanaan tes mekanisme drive thru.

Grace mengatakan, untuk pelaksanaan drive thru, menempatkan enam tim di enam pos pemeriksaan. Ini merupakan upaya perbaikan pelayanan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan pada tahap pertama.

“Dengan mengevaluasi pelaksanaan tes tahap pertama, alhamdulillah lebih lancar. Tahap pertama, kami siapkan empat pos, kini kami tambah menjadi enam pos pelayanan sehingga kecepatan pelayanan bisa ditingkatkan," kata Grace.

Selain itu, Grace memaparkan, pihaknya menjadwalkan undangan ke dalam tiga sesi yaitu, pukul 08.00-09.00, 09.00-10.00, dan 10.00-11.00.

"Meskipun jumlah peserta lebih banyak, namun dengan pembagian undangan per sesi 100 peserta, dan penambahan pos pelayanan, tidak terjadi penumpukan dan antrean panjang kendaraan,” ujar dia.

Untuk tes dengan mekanisme door to door sudah dimulai sejak Senin (6/4/2020).