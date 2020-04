Pemkab Cirebon Imbau Kafe Hanya Layani Pemesanan Delivery Order dan Take Away

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemkab Cirebon mengimbau pengelola kafe di Kabupaten Cirebon hanya melayani pemesanan delivery order, drive thru, dan take away.

Sementara pemesanan untuk makan di tempat atau dine in diminta tidak dilayani untuk sementara waktu.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengatakan, kebijakan tersebut diberlakukan mulai 7 April - 6 Mei 2020.

Menurut dia, hal tersebut untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Kabupaten Cirebon.

"Ketetapan itu berlaku bukan cuma kafe, tapi termasuk rumah makan, kedai kopi, dan waralaba makanan cepat saji juga," ujar Imron Rosyadi kepada Tribuncirebon.com, Rabu (8/4/2020).

Ia mengatakan, seluruh tempat makan di Kabupaten Cirebon juga diimbau tidak menyediakan meja dan kursi.

Hal itu bertujuan agar pengunjung yang datang tidak makan di tempat, tetapi dibawa pulang.

Bahkan, seluruh tempat makan itupun diminta menyediakannya layanan pemesanan online.

Agar masyarakat tetap bisa memesan makanan dan minuman kemudian diantar ke rumahnya.

"Keputusan itu sesuai surat edaran kami," kata Imron Rosyadi.

Pihaknya berharap keputusan tersebut dapat diterima dan dimaklumi semua pihak.

Terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang.