Sopir Hilang Kendali Saat Menyalip, 2 Truk Terlibat Adu Banteng di Jalan Raya Bandung-Purwakarta

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bandung-Purwakarta tepatnya di Kampung Gunung Putri, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Selasa (7/4/2020).

Kecelakaan ini melibatkan sebanyak empat unit kendaraan, yakni dua truk dan dua sepeda motor.

Kasatlantas Polres Purwakarta, AKP Zanuar Cahyo Wibowo mengatakan kecelakaan berawal saat truk bernomor polisi B 9682 TCC yang dikemudikan Dudung Setiawan (40) datang dari arah Bandung menuju Purwakarta.

"Saat tiba di lokasi kejadian yang jalannya lurus dan hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya, Dudung hilang kendali dan membelok ke kanan hingga melewati marka garis tengah hingga bertabrakan dengan truk bernomor polisi D 8926 YT yang dikemudikan oleh Jaka Permana (48)," katanya.

Truk yang dikemudikan Jaka ini datang dari arah berlawanan.

Sementara itu, untuk dua kendaraan roda dua, kata Bowo, kuat dugaan kurang menjaga jarak aman hingga mereka menabrak bagian belakang kedua kendaraan secara bersamaan.



"Pengemudi atas nama Dudung dilarikan ke RS Bayu Asih karena alami luka-luka dan kendaraannya pun rusak," ucapnya.

Berikut Identitas Pengemudi Selengkapnya :



1. Pengemudi Kendaraan Toyota Dyna Truck Box No. Pol : B-9682-TCC

DUDUNG SETIAWAN, Bekasi 15-04-1980 / 40 Tahun, Karyawan Swasta, Kp. Legok Benda Rt. 07/04 Ds. Sukamukti Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi.



2. Pengemudi Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No. Pol : D-8926-YT :

JAKA PERMANA, Garut 12-12-1972 / 48 Tahun, Wiraswasta, Kp. Muara Ciwidey Rt. 01/04 Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung.



3. Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Nmax No. Pol : T-5393-IF :

AGUNG NUGRAHA, Purwakarta 18-06-2000 / 20 Tahun, Mahasiswa, Kp. Anjun Rt. 07/02 Ds. Anjun Kec. Plered Kab. Purwakarta.



4. Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Honda Sonic No. Pol : D-3036-UCN :

ARI JONIZON, Kampung Baru 03-08-1994 / 26 Tahun, Swasta, Kampung Baru Rt. 04/01 Ds. Kampung Baru Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus Prov. Lampung



IDENTITAS KORBAN

1. Pengemudi Kendaraan Toyota Dyna Truck Box No. Pol : B-9682-TCC

DUDUNG SETIAWAN, Bekasi 15-04-1980 / 40 Tahun, Karyawan Swasta, Kampung Legok Benda, RT 07/04, Ds Sukamukti, Kec Bojongmangu, Kab. Bekasi. Luka ringan.