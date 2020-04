Cegah Sejak Dini Gangguan Kejiwaan Pada Anak

TRIBUNJABAR.ID - KASUS kekerasan terhadap anak kecil kembali terjadi. Ironisnya, pelakunya juga tergolong masih dibawah umur. Peristiwa ini menjadi perhatian banyak pihak terutama orang tua. Hingga kini belum ada penjelasan secara resmi dari pihak penyidik apakah prilaku pelaku dikarenakan faktor kejiwaan atau ada faktor lainnya. Namun melihat kasus ini, bisa ditelisik dari sisi kejiwaan. Terlebih saat ini gaya hidup serta faktor lingkungan bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang apalagi anak-anak dibawah umur.

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Santosa Hospital Bandung Central, dr Lelly Resna Nugrahawati Sp KJ mengatakan, berbagai faktor bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang.

Pendekatan konsep biopsiososial menurut George L Engel dan John Romano(1977) melibatkan factor biologia, psikologis dan sosial saling berinteraksi dalam memahami kesehatan manusia dan munculnya sakit seseorang.

Terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi masalah kejiwaan atau gangguan jiwa seorang anak antara lain factor internal dan factor eksternal dan bagaimana kedua factor ini saling berinteraksi dan mencetuskan suatu gangguan jiwa atau tidak.

Faktor internal antara lain: masalah fisik, dan psikososial pada berbagai tahapan tumbuh kembang anak mulai dalam kandungan sampai remaja, bagaimana temperamen anak ? dan lain lain.

Faktor eksternal adalah faktor lingkungan dan potensi-potensi lainnya yang dapat mendukung atau menghambat perkembangan anak. Faktor eksternal antara lain saat dalam kandungan, waktu dilahirkan, masalah keluarga, pola asuh, sekolah dan pendidikan formalnya dan lain lain.

Salah satu faktor adalah gadget. Dari data WHO pada tahun 2018 dalam ICD 11 menambahkan pemakaian gadget berlebihan apalagi sampai terjadi kecanduan/addiction sebagai penyakit gangguan mental. WHO memasukkan kedalam daftar ”disorders due to addictive behavior“.

"Disebut gangguan mental bila penggunaan gadget terutama permainan game itu mengganggu atau merusak kehidupan pribadi, keluarga dan social,pekerjaan,

Pendidikan/sekolak dan bidang penting lain, " katanya.

Pada anak-anak, akhir-akhir ini kasus-kasus kejiwaan pada anak mengalami peningkatan karena berbagai hal terutama anak balita dan remaja.

Pemicu atau penyebabnya peningkatan kasus kasus kejiwaan antara lain adalah adanya pada anak ditemukan factor internal dan factor eksternal dengan interaksinya.

Kasus-kasus kejiwaan pada anak dan remaja yang sering dialami antara lain:

Pada anak balita antara lain Disabilitas intelektual, Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif/ADHD, Gangguan spektrum autism, Gangguan motoric, terlambat bicara, kesulitan belajar, gangguan berbahas, disleksia dan lain lain.