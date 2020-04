VIDEO-Seafood Kiloan Bang Bopak Bagi Bagi Gratis 1000 Masker di Gerai ke 8 Cabang Bojongsoang

SEAFOOD. Sebagai bentuk kepedulian kepada pelanggan setianya, pihak Seafood Kiloan Bang Bopak mengadakan bagi-bagi gratis 1000 masker.

Pembagian masker ini dilakukan di Jalan Raya Bojongsoang No 74, Bandung, beberapa waktu lalu.

Mereka membagikan masker secara gratis kepada pelanggan yang khusus memesan menu seafood via take away maupun makan di tempat.

Tak sampai hitungan jam, masker langsung ludes dan jadi rebutan. Sehingga, mau tidak mau ada yang tidak kebagian.

Tidak kalah menariknya, karyawan Seafood Kiloan Bang Bopak turut membagikan masker tersebut ke masyarakat lainnya yang kebetulan tinggal atau melintas di dekat Jalan

Raya Bojongsoang.

Tak hayal, antrian kendaraan tampak mengular di depan kedai cabang ke-8 Bang Bopak kurang lebih 50 meter.

Pemilik Seafood Kiloan Bang Bopak, Agung Satria Perdana, mengatakan, kegiatan bagi-bagi gratis hidangan seafood ini dalam rangka grand opening cabang gerai Bang Bopak

yang ke-8 di kawasan Bojongsoang.

"Selain itu, juga sebagai sikap empati dan keprihatian mereka atas langkahnya masker di tengah wabah corona," ujar Agung kepada Tribun Jabar, ditemui di lokasi kegiatan tersebut, beberapa waktu lalu.