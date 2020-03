Mat Bitel Jadi Inspirasi Penggemar The Beatles di Bandung, Dulu Namanya The Same

FAN The Beatles di Bandung sudah banyak pada 1970-an. Itu terbukti ketika muncul band tribute The Beatles pada dekade tersebut. Namanya Mat Bitel. Band ini terbentuk pada 1979.

"Sebelumnya namanya bukan Mat Bitel, tapi The Same. Atas arahan Deni Sabri (promotor) namanya berubah jadi Mat Bitel. Beatles-nya pakai bahasa Indonesia. Kalau Mat-nya terinsprasi dari kisah Mat Peci," kata Yongki C Peat (60), personel Mat Bitel, kepada Tribun lewat WhatsApp, Kamis (26/3).



Yongki menyebut Mat Bitel awal berpersonelkan Johny Schepper (bas/vokal), Victor Losung (drum/vokal), dan Adang F Youth (rythm/vokal). Yongki bergabung kemudian menggantikan Adang F Youth pada 1980. Yongki adalah mantan pemain Flamingo Band yang juga mengusung lagu-lagu The Beatles.

Mat Bitel sempat menelurkan album bertajuk Ulang Tahun. Mereka merekam album tersebut di Wishnu Recording, Jalan Soka, Bandung. Selama proses rekaman satu bulan penuh dimulai pada 8 Desember 1980. Album tersebut berisi 14 buah lagu karya sendiri.

Setelah menyelesaikan album, Mat Bitel mempromosikan album tersebut dengan mengadakan konser dan tour ke beberapa kota di Indonesia, seperti ke Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya.

Mat Bitel juga sempat ditangani manajemen artis Log Zhelebor saat mengadakan tour di Jawa Timur pada 1981-1982. Mat Bitel ikut mengiringi beberapa artis legenda seperti Ucok "AKA" Harahap, Silvia Sartje, Shirley Malinton, Andy Carol, dan lain-lain.

Pada saat tur di Jawa Timur, Victor Losung digantikan posisinya oleh Sandy . Sandy menjadi drumer di Mat Bitel hingga 1984. Victor Losung harus segera menuju USA bekerja di Oil Company International.

Setelah megalami pasang surut dan beberapa kali ganti personel, pada 2014, Mat Bitel kembali menelurkan album kedua berjudul Satukan Hati. Album ini diproduksi Ray Hendraman Recording Bandung.

Dalam laman resminya, disebut Mat Bitel Band memberikan spirit bagi para generasi muda di kota Bandung untuk membentuk komunitas pecinta The Beatles dengan lahirnya komunitas di Bandung seperti Barudak Beatles Bandung.

Mat Bitel hingga sekarang masih aktif bermain, terutama di kafe dan hotel. Mereka punya jadwal reguler di TP Stage Papandayan Hotel dan Hotel Scarlet. (januar ph/matbitelband)

Album Mat Bitel

Album Pertama " Ulang Tahun " (1980) Produksi Wishnu Recording Bandung

Album Kedua " Satukan Hati " (2014) Produksi Ray Hendraman Recording Bandung.

Formasi Terkini Mat Bitel

Yongkie C Peat gitar/vocal/piano/harmonica

Gen Gen Ahmad

Lead guitar, vocal

Onie Nio bass, vocal

Budie Rich drums, vocal