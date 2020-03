Lagu Hey Jude Salah Satu Lagu The Beatles yang Paling Banyak Disukai Penggemarnya di Bandung

LAGU The Beatles yang masih banyak disukai hingga sekarang yang dirangkum dari beberapa penggemarnya di Bandung, di antaranya, "Yesterday", "Hey Jude", dan "The Long and Winding Road". Namun "Hey Jude" yang paling banyak disebut.

Avip menyebut lagu The Beatles yang banyak disukai adalah "The Long and Winding Road", "Hey Jude", "Yesterday", dan "Let it Be". Menurutnya, lagu-lagu tersebut lebih condong ke musik pop daripada ke rock n roll.

"Aransemennya kreatif pada waktu itu sehingga the Beatles dianggap oleh pemerhati musik sebagai band pencetus revolusi musik pop dunia.

Kemungkinan besar, kalau tidak ada the Beatles, musik pop yang sekarang tidak akan terdengar seperti sekarang. Kemungkinan yang ada hanya musik rock n roll dan musik lain sezamannya," katanya.

Satria menyebut "Hey Jude", "Yesterday", dan "Let it Be" yang paling disukai. Menurut pemain bas Silver Beat ini, lagu-lagu tersebut disukai karena musiknya familier. "Musiknya sering diperdengarkan, jadi banyak yang suka," katanya.

Menurut Satria, "Hey Jude" bercerita tentang anak John Lennon, Jullian Lennon. "Lagu itu, kan, tentang cinta, jadi banyak yang menyukainya," katanya.

Rachmanto pun menyebut "Hey Jude". Dia mengatakan "Hey Jude" menceritakan rasa prihatin Paul McCartney kepada Julian Lennon saat perkawinan John Lennon dan Cintya Powell di ambang bubar. "Paul McCartney memberinya semangat," katanya.

Rachmanto mengatakan, dia juga menyukai "In My Life". Menurut dia, lagu tersebut menceritakan kehidupan manusia. "Saya juga suka lagu 'All Together Now'. Cocok buat kondisi Indonesia saat ini semua bersama dan bersatu untuk memerangi Covid-19," katanya.

Yongki mengatakan "Hey Jude" menjadi lagu yang paling banyak diminta penggemar The Beatles saat menyaksikan Mat Bitel. "Biasanya kami bawakan di setiap akhir penampilan. Biasanya, sih, dari awal sudah banyak yang minta lagu 'Hey Jude' untuk dimainkan," katanya.

Yongki menyebut "Hey Jude" enak dimainkan. "Enak dinyanyikan saat lagu itu mulai memasuki bait akhir. Kami bisa bernyanyi sama-sama," kata Yongki.

Deddy memiliki lagu favorit sendiri. Dia menyebut "Johnny Be Good". Lagu tersebut bukan ciptaan John Lennon dan Paul McCartney, tapi ciptaan Charles Edward Anderson "Chuck" Berry.

"Meskipun saya tidak begitu hafal liriknya, lagu ini sempat booming dan dijadikan lagu wajib di kalangan Barudak Beatles Bandung dan Beatlemania lainnya," katanya. (januar ph)