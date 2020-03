Generasi Milenial Bandung Teracuni The Beatles, Ada yang Mengaku Sudah Suka Sejak Kelas 3 SD

Muhammad Fikry Primananda Ardhyan tampil bersama The Littlebeat.

THE Beatles adalah band asal Liverpool, Inggris, yang berkibar pada 1960-1970. Band ini masih disukai orang tua hingga kaum milenial yang rata-rata usianya masih 20-an tahun.

Yuvi Diana Septiani (22) adalah penggemar The Beatles dari kaum milenial. Dia lahir jauh sesudah The Beatles berdiri. Mahasiswi Uninus ini mengaku The Beatles sudah mendarah daging.

"Saya hanya suka The Beatles dan Koes Plus," kata Yuvi saat diwawancara melalui sambungan WhatsApp, Kamis (26/3).

Muhammad Fikry Primananda Ardhyan (19) pun mengungkapkan hal sama. Dia bahkan mengaku sudah kenal The Beatles sejak kelas 3 SD. "Mungkin musiknya easy listening dan enak didengar walaupun lagu-lagu jadul (zaman dulu)," kata Fikri lewat WhatsApp, Kamis lalu.

Menurut salah satu personel Silver Beat, Satria Muharamsyah (56), penggemar The Beatles memang terus bertambah. Mereka tidak hanya dari kalangan tua, tapi banyak dari kalangan muda, seperti masih sekolah di SMP atau SMA.

Satria berpendapat kaum milenial banyak menyukai lagu The Beatles karena lagu dan liriknya mudah dicerna oleh segala usia. "Saya yakin penggemar The Beatles tidak akan berkurang," kata Satria lewat sambungan WhatsApp, Kamis lalu.

Rachmanto Sudardjat (55), President Bandung Beatles Community Indonesia, mengatakan, penggemar The Beatles sekarang didominasi kaum milenial dengan bermunculannya gaya pakaian back to Sixties.

Apalagi, katanya, mereka sangat mudah mencari informasi ditambah masih ada radio yang memiliki program The Beatles. "Klop sudah. Berkumpulnya kalau tidak di kafe yang ada live music The Beatles, mendengarkan lagu-lagunya di radio," kata Rachmanto lewat WhatsApp, Kamis (26/3).

Muhammad Fikry Primananda Ardhyan berusia 19 tahun menyukai The Beatles. The Beatles itu musiknya easy listening. (Istimewa)

Avip Wahyudi (56), personel Silver Beat, mengatakan, fan The Beatles tidak berkurang. Menurut Avip, justru akan bertambah, ketika generasi milenial yang terpaku ke musik digital dan K-Pop, yang minim dengan permainan alat musik konvensional, akan kembali memainkan alat musik konvensional seperti yang dimainkan The Beatles.

"Pasti, saya yakin tren akan kembali berputar dan The Beatles akan lagi berkibar," kata Avip melalui sambungan WhatsApp, Kamis (26/3).