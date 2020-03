Kumpulan Ucapan Buat Peringati Isra Miraj, Kirim di WhatsApp atau Posting di Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Memperingati Isra Miraj 1441 H, Anda bisa membagikan ucapan melalui media sosial.

Ucapan Isra Miraj itu bisa dijadikan caption untuk poatingan Instagram, Facebook, Twitter atau akun media sosial lain yang Anda punya.

Selain itu Anda juga bisa menggunakan ucapan tersebut untuk update WhatsApp.

Nah, tak perlu bingung bagaimana merangkai kata-katanya.

Di sini, Anda bisa mendapatkan pilihan kata-kata untuk memberikan ucapan Isra Miraj.

Ucapan ini terdiri dari deretan kata yang bermakna dalam dan menyentuh hati.

Berikut ini 20 ucapan Isra Miraj dilansir dari Tribunnews.

• Kumpulan Gambar Ucapan Isra Miraj, Kirim di WhatsApp atau Buat Update Medsos

1. Selamat hari Isra Miraj bagi seluruh muslim di dunia.

Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW selalu menyertai kita semua.

2. Selamat hari raya Isra Miraj untuk semua umat muslim!

Hopefully today can be a blessed day for all of us