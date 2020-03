Apa Itu Social Distancing? Perlu Dilakukan Masyarakat agar Tidak Tertular Virus Corona

TRIBUNJABAR.ID - Di tengah wabah virus corona, ada yang dapat Anda lakukan secara mandiri untuk mencegah penyebarannya.

Salah satunya adalah social distancing.

Beberapa negara yang terjangkit virus corona sudah menerapkan langkah tersebut.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan jarak sosial atau social distancing sebagai tetap di luar perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak dari orang lain jika memungkinkan.

Rumus yang dipakai adalah 2 meter. Anda menjaga jarak dengan orang lain sejauh 2 meter.

CDC menyarankan untuk tidak menggunakan transportasi umum, taksi, atau tumpangan kendaraan orang lain selama Anda melakukan social distancing.

Social distancing perlu dilakukan agar kota tempat Anda berada tidak perlu dilockdown.

Dokter Panji Hadisoemarto, M.P.H mengatakan social distancing perlu segera diterapkan.

"Saya tidak bisa menjawab dengan pasti (kapan harus dilakukan social distancing), tapi satu jawaban tentatif yang selalu saya berikan adalah 'The sooner the better' (semakin cepat semakin baik)," ujarnya, seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Dokter lulusan Harvard T.H.Chan School of Public Health dan Dosen Departemen Kesehatan Publik dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran itu mengatakan saat ini belum ada informasi detail mengenai keganasan virus corona di Indonesia.