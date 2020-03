CIMAHI Juga Liburkan Sekolah, Mulai Hari Selasa, Besok Masih Upacara

Laporan Wartawan Tribun Jabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi meliburkan kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah yang ada di Kota Cimahi.

Hal tersebut merupakan arahan dari Wali Kota Cimahi yang ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi dengan surat Nomor : 443/414- disdik tertanggal 15 Maret 2020 Tentang Proses Kegiatan Belajar Mengajar Satuan Pendidikan di Kota Cimahi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Hendra Gunawan, melalui sambungan telepon membenarkan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan antisipasi penyebaran virus corona.

Berikut poin pemberitahuan yang disampaikan :

1. Senin, 16 Maret 2020, diwajibkan kepada semua sekolah untuk melaksanakan upacara bersama dengan siswa.

2. Pada saat upacara tersebut, dimohon disampaikan beberapa hal terkait Kegiatan Belajar di Rumah:

a. Terhitung Selasa, 17 Maret 2020 sampai Sabtu, 28 Maret 2020 atau selama 14 hari seluruh Sekolah/Lembaga pendidikan diwajibkan TIDAK MELAKSANAKAN KBM di Sekolah.

b. Seluruh siswa melaksanakan Pembelajaran Mandiri dalam 14 hari tersebut bersama-sama orang tua masing - masing di rumah.

c. Guru tetap memberikan materi materi pembelajaran via online, baik via WA Grup, Web Sekolah atau telah disiapkan sebelum upacara selesai, atau sesuai jadwal pelajaran yang berlaku pada hari tersebut, sehingga target kurikulum tetap tercapai.