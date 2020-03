Leg Pertama 16 Besar Liga Eropa, Sevilla vs AS Roma dan Inter Milan vs Getafe Dibatalkan UEFA

Duel Inter Milan vs Ludogorets digelar tertutup di Giuseppe Meazza, Milan, sebagai tindak antisipasi penyebaran virus Corona.

TRIBUNJABAR.ID - UEFA telah mengumumkan secara resmi pembatalan laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa yang akan berlangsung Jumat (13/3/2020) dini hari WIB.

Melalui akun twitter resminya, UEFA mengumumkan akan menunda laga Sevilla vs AS Roma dan Inter Milan vs Getafe.

Kedua pertandingan ini akan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

"Keputusan selanjutnya dari kedua pertandingan ini akan dikomunikasikan selanjutnya," ucap UEFA seperti dilansir dari Foxsportsasia.com.

Sebelumnya, AS Roma juga telah menyampaikan bahwa mereka tidak akan terbang ke Sevilla untuk melakoni laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa.

Mereka terhalang izin dari pemerintah Spanyol terkait pendaratan pesawat dari Italia.

Pemerintah Spanyol telah resmi mengeluarkan kebijakan untuk tidak menerima pendaratan seluruh pesawat yang berasal dari Italia.

Getafe dan Inter Milan pun sebelumnya juga sudah melakukan pertemuan dan memutuskan untuk tidak bertanding di Italia.

Semua itu dilakukan demi kesehatan para pemain dan staf klub.

Sampai saat ini, Italia masih lumpuh akibat serangan virus Corona.

Lebih dari 10.000 kasus telah mewabah di Negeri Piza.

Sekitar 60 juta warga Italia dipaksa untuk tidak beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi persebaran Covid-19.