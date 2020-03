Akibat Virus Corona, 10 DJ Internasional Batal Tampil di We Are Connected Bali, April Ini

poster pengumuman penundaan acara We Are Connected

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Khawatir virus corona ( Covid-19 ) menyebar, berbagai kegiatan keramaian di Indonesia dan di luar negeri banyak yang dibatalkan.

Setelah konser musik metal Hammersonic resmi diundur hingga tahun depan festival electronic dance music (EDM) We Are Connected juga batal pada pertengahan April nanti dan akan dijadwalkan ulang.

Informasi pembatalan festival EDM yang sempat dijadwalkan akan diadakan di Pecatu Indah Resort Bali pada 10-11 April 2020, diumumkan oleh promotor CK Star Entertainment.

"Keputusan ini kami ambil demi keselamatan dan kesehatan dari seluruh pengunjung, para artis, dan juga seluruh kru yang terlibat di dalam acara," kata Choky Halomoan, perwakilan dari CK Star Entertainment, pada keterangan rilis yang diterima, Rabu (11/3/2020).

We Are Connected adalah sebuah festival EDM interaktif pertama di Indonesia akan diselenggarakan di Bali selama dua hari yaitu pada tanggal 10 dan 11 April 2020.

CK Star Entertainment selaku promotor musik asal Indonesia mempersembahkan 10 lineup kelas dunia yang akan mengguncang panggung We Are Connected Bali.

Para lineup tersebut adalah #1DJs Of The World - Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Alan Walker, Jonas Blue, Alison Wonderland, Will Sparks, Lucas & Steve, Sunnery James & Ryan Marciano, Sander Van Doorn, dan Daniel Blume.

Tidak hanya itu, We Are Connected juga akan menghadirkan para top DJ Indonesia untuk ikut memberikan aksi terbaik mereka di atas panggung We Are Connected, mereka adalah Remy Irwan, Patricia Schuldtz, Yasmin, dan Niano.

Sudah dikemas begitu menarik tapi konser ini dibatalkan sementara demi keselamatan dan kesehatan pengunjung.

Padahal di acara We Are Connected Bali dipastikan akan mendapatkan sebuah pengalaman unik dan tidak akan terlupakan, karena selain para lineup yang luar biasa.

We Are Connected Bali juga akan menampilkan DJ CNNCT yang merupakan ‘icon’ dari We Are Connected sebagai salah satu lineup utamanya dan akan memiliki segmen special selama dua hari dari acara tersebut.

DJ CNNCT juga telah menciptakan sebuah aplikasi unik yang memungkinkan para pengunjung untuk bisa berinteraksi dengan DJ CNNCT, mengendalikan/kontrol acara tersebut dan bisa membuat para pengunjung terkoneksi satu dengan lainnya.