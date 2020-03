Bandung Jawa Barat Berpeluang Besar Produksi Obat Anti Virus Corona, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - WHO mencatat hingga Rabu (11/3/2020), virus corona Covid-19 telah menginfeksi 113.702 orang dan lebih dari separuhnya sembuh.

Ternyata, sejumlah penelitian dari pasien yang sembuh tersebut menyebutkan obat untuk terapi penyembuhan penyakit tersebut yang paling ampuh di antaranya adalah kloroquin fosfat, yakni zat yang terkandung dalam ekstrak kina, tumbuhan yang ada sejak puluhan tahun lalu di Jawa Barat.

Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Apt. Keri Lestari, MSi., mengatakan pada 17 Februari 2020 lalu, Dewan Negara Cina dalam briefing-nya menyatakan bahwa kloroquin fosfat telah menunjukkan aktivitas yang nyata dengan tingkat keamanan yang dapat diterima dalam mengobati pneumonia pasien Covid-19, dalam uji klinis multisenter yang dilakukan di Cina.

Bahkan dalam studi in vitro baru-baru ini, katanya, kloroquin fosfat ditemukan dapat memblokir infeksi Covid-19 pada konsentrasi mikromolar rendah.

Studi yang dilansir US National Library of Medicine National Institutes of Health menunjukan setidaknya 100 pasien berhasil disembuhkan.

“Kloroquin biasanya digunakan untuk mencegah dan mengobati malaria dan berkhasiat sebagai agen anti-inflamasi untuk pengobatan rheumatoid arthritis dan lupus erythematosus.

Penelitian mengungkapkan bahwa kloroquin juga memiliki potensi aktivitas antivirus spektrum luas dengan meningkatkan pH endosom yang diperlukan untuk fusi virus atau sel, serta mengganggu glikosilasi reseptor seluler SARS-CoV,” tuturnya saat dihubungi, Rabu (11/3).

Keri mengatakan sangat mungkin jika obat penawar virus corona Covid-19 ini diproduksi kembali di Bandung, Jawa Barat.

Selama ini, katanya, kloroquin sulfat diproduksi di pabrik milik Kimia Farma di Jalan Pajajaran, Kota Bandung.

Namun sejak 2016, produksi ekstrak kina ini dipindah ke pabrik Kimia Farma di Banjaran, Kabupaten Bandung.