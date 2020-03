Kata Milenial Tentang All New NMAX 155 Connected/ABS di Java Jazz 2020

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – Sejak dirilis akhir tahun 2019, All New NMAX 155 Connected/ABS menuai rasa ingin tahu dari beragam kalangan. Hal ini semakin terbukti karena pada hari pertama Java Jazz 2020, booth Yamaha sudah ramai akan pengunjung yang tertarik untuk melihat kecanggihan All New NMAX 155 Connected/ABS dengan mencoba aplikasi Y-connect (Yamaha Motorcycle Connect).

“Yamaha motor menghadirkan uji coba Y-connect di booth Yamaha Java Jazz untuk menjawab rasa penasaran sekaligus mengedukasi konsep “Connected” kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial yang penuh rasa ingin tahu akan teknologi.” jelas Yordan Satriadi, Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Komentar positif pun muncul dari kalangan milenial, Jordy (21 tahun) yang sempat mengunjungi booth Yamaha untuk mencoba aplikasi Y-connect. Ia mengaku sangat tertarik dengan kecanggihan motor All New NMAX 155 Connected / ABS yang terkoneksi dengan smartphone sehingga dapat memberikan notifikasi telepon dan pesan masuk pada dashboard speedometer.

Tidak hanya itu, kecanggihan untuk mengetahui lokasi parkir pun menjadi sorotannya. “Bisa tau lokasi parkir juga? Keren bro!” tambah Jordy

Masih dari kalangan milenial, Petrus (22 tahun) salah satu pengunjung booth Yamaha mengutarakan ketertarikannya usai melihat All New NMAX 155 Connected / ABS dan mencoba aplikasi Y-connect di Java Jazz 2020. ”Motor yang bisa connect ke aplikasi smartphone dan bisa diupdate itu keren! Berguna banget buat kita kalo males ngecek motor secara langsung,“ ungkap Petrus

Hadirnya aplikasi Y-connect ini menawarkan beragam kemudahan informasi bagi para pengguna All New NMAX 155 Connected/ABS. Pengguna dapat mengetahui kondisi oli atau baterai, lokasi parkir terakhir, hingga notifikasi pesan dan telepon masuk hanya melalui smartphone saja.

All New NMAX 155 Connected/ABS semakin menarik hati, didukung dengan canggihnya teknologi Comunication Control Unit (CCU)** yang terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect berbasis bluetooth akan membuat pengguna merasakan pengalaman berkendara lebih menyenangkan yang belum pernah anda rasakan sebelumnya.

**Hanya tersedia pada All New Nmax 155 Connected/ABS version