Chord Gitar Lagu Masih Disini Masih Denganmu - Goliath, Gampang Dimainkan Dimulai dari Kunci C

TRIBUNJABAR.ID - Meski disebut lagu lama, tapi lagu dari grup band Goliath ini kembali naik daun.

Kepopuleran lagu Masih Disini Masih Denganmu ternyata masih banyak di cari oleh pecinta musik.

Berikut ini chord atau kunci gitar lagu Masih Disini Masih Denganmu asli dari Goliath mudah dimainkan.

[Intro] C Em Am C7

F Em Dm G

C G

Ku pergi hanya sebentar saja

Am G

bukannya untuk menjauhimu

F Em

mencoba tuk cari bagaimana

Dm G

baiknya untuk berdua

C G

Setelah kuputuskan kembali

Am G

tuk pulang mencarimu kekasih

F Em

tetapi kau bukan dirimu lagi

Dm G

kau telah jauh berubah

F G C

Ataukah kau sudah temukan yang baru

[Reff]

F G

Tolong jangan kau katakan kau suka

C G/B Am

jangan-jangan kau pikirkan egomu saja

Dm G C

aku masih di sini

F G

Biar kau tahu betapa sulitnya aku

C G/B Am

selama ini cintai kamu

Dm G

aku masih denganmu

C G

Cobalah kau ingat kembali

Am Em

masa masa indah denganku

F Em

dan jujur apakah semua

Dm G

kini sudah terlambat

F G C

Ataukah kau sudah temukan yang baru

[interlude] C E Am C7

F Em Dm G C



[back to reff 2x]

