Chord Gitar Gampang Lagu Sedang Sayang Sayangnya - Mawar Eva De Jongh, Kunci Gitar Dasar bagi Pemula

Berikut ini chord atau kunci gitar beserta lirik lagu Sedang Sayang Sayangnya - Mawar Eva De Jongh, kunci gitar dasar mudah dimainkan bagi pemula

TRIBUNJABAR.ID - Aktris sekaligus penyanyi Mawar Eva De Jongh kembali merilis lagu baru.

Mawar Eva De Jongh merilis lagu baru berjudul Sedang Sayang Sayangnya.

Berikut ini chord atau kunci gitar beserta lirik lagu Sedang Sayang Sayangnya - Mawar Eva De Jongh.

(Intro) C F C F

F Em

bagiku kamulah duniaku

Dm Am F

semua ku berikan hanya untukmu

Em

aku menyayangimu..

Dm G

apa kau tak sayang aku..

F Em

kau tak pernah menyadari itu

Dm Am F

cinta ini ku beri hanya untukmu

Em

tapi semudah itu..

A Dm -F G

kau tinggalkan semua melukaiku..

(Chorus)

C Em

kau tutup.. kisah cinta kita

Am Em

saat ku sedang sayang sayangnya..

F Em

apa ada.. dia yang lain..

Dm G

yang beri semua yang ku tak punya

C Em

kau tepikan.. kisah cinta kita

Am Em

saat ku sedang sayang sayangnya..

F Em

kini ku tak.. bisa memaksa

Dm G C

tapi ku harus bilang.. hatiku terluka..

(Intro) F G

F Em

kau tak pernah menyadari itu

Dm Am F

cinta ini ku beri hanya untukmu

Em

tapi semudah itu..

A Dm -F G

kau tinggalkan semua dan lukaiku..

Back to (Chorus)