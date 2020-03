Warga Garut Antusias Saksikan Parade Goyang Gembira di Lapangan Merdeka

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Ribuan warga Garut memadati kawasan perkotaan Garut sejak pagi hingga sore ini.

Selain menyaksikan panggung hiburan di Lapangan Merdeka (Kerkof), warga juga mengikuti jalan sehat.

Berbagai rangkaian kegiatan itu, merupakan kegiatan off air menuju “Untukmu Indonesiaku, 27 Tahun ANTV” bertajuk Parade Goyang Gembira. Sekaligus merayakan hari jadi Garut ke 207.

Parade Goyang Gembira dimulai dengan jalan sehat yang dibuka Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Peserta yang mengikuti jalan sehat berkesempatan untuk mendapatkan doorprize tiga unit motor.

Warga Garut juga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di mobil sehat. ANTV juga menyiapkan 270 kupon sembako murah yang dijual seharga Rp 25 ribu per 10 bahan pokok.

Bagi warga Garut yang merasa memiliki bakat menari, juga dapat mengikuti audisi pencarian raja dan ratu goyang.

Parade Goyang Gembira merupakan salah satu rangkaian kegiatan off air terakhir menuju puncak perayaan 27 tahun ANTV.

Kegiatan itu sebagai bentuk terima kasih ANTV kepada pemirsa yang telah setia selama 27 tahun.

“Kegiatan ini adalah agenda rutin yang kami selenggarakan menjelang perayaan HUT ANTV. Kami harap ANTV bisa lebih dekat lagi dengan pemirsa dan menghibur masyarakat tidak hanya melalui tayangan televisi tetapi juga secara langsung” ungkap Monica Desideria, GM Marcom ANTV, Minggu (8/3/2020).

Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyambut hangat acara yang digelar oleh ANTV. Kegiatan itu juga memeriahkan peringatan hari jadi Garut ke 207.

"Semua orang pasti sudah mengenal ANTV. Banyak program yang ditonton warga Garut. Jadi sangat tepat, ANTV bisa hadir di tengah warga Garut," kata Rudy.

Rangkaian konser Parade Goyang Gembira juga menghadirkan sederet penampilan dari Ada Band, Five Minutes, Ikke Nurjanah, Fitri Carlina, Duo Biduan, The Given, Qiki Rizky, Oki Arezza, Orien Pratiwi, dan Wulan Alora.