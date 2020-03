Jelang Derbi Manchester United vs Manchester City, Harry Maguire Kemungkinan Absen

TRIBUNJABAR.ID - Bek dan kapten Manchester United Harry Maguire diragukan bisa tampil pada derby Manchester melawan Manchester City, Minggu (8/3/2020).

Harry Maguire juga absen saat Manchester United mengalahkan Derby County pada laga babak kelima Piala FA, Jumat (6/3/2020). Dalam pertandingan itu Manchester United menang 3-0.

Pemain internasional Inggris ini mengalami cedera pergelangan kaki.

Sky Sport melaporkan, Harry Maguire masih berusaha mengembalikan kebugaran menghadapi tetangga Manchester City.

Pertandingan ini vital bagi Manchester United untuk menjaga harapan ke empat besar.

Maguire menyatakan kekecewaannya di media sosial setelah ia absen dari pertandingan di Pride Park pada ulang tahunnya yang ke-27.

"Disappointed to miss out through injury - Working hard to get fit ASAP. Good luck to the lads," tulis Maguire di akun twitter-nya.

Pada pertandingan terkahir Manchester United vs Manchester City dimenangkan Manchester City 1-3 dalam semifinal Piala Carabao di Old Trafford, Januari.

Dalam pertandingan tanpa Harry Maguire, Manchester United menang 3-0 atas Derby County dalam lanjutan Piala FA di Stadion Pride Park, Kamis (5/3/2020) waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

