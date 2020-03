Kominfo Anggap Foto Tara Basro Tampilkan Ketelanjangan, Rekan Artis dan Peniliti Beda Pendapat

TRIBUNJABAR.ID - Artis peran Tara Basro baru-baru ini mengunggah foto tanpa busana di Twitter.

Ia juga membagikan foto lainnya di Instagram namun bagian dada dan tubuh bagian bawah tertutup.

Sebenarnya foto tersebut memiliki pesan positif yakni mengenai self love atau mecintai diri sendiri.

Foto tersebut dalam bentuk hitam putih dan diberi keterangan Worthy of Love.

Tara juga menambahkan, "Coba percaya sama diri sendiri".

Foto tersebut menampilkan lipatan perut dan stretch mark.

"Dari dulu yang selalu gue denger dari orang adalah hal jelek tentang tubuh mereka, akhirnya gue pun terbiasa ngelakuin hal yang sama.. mengkritik dan menjelek2an.

Andaikan kita lebih terbiasa untuk melihat hal yang baik dan positif, bersyukur dengan apa yang kita miliki dan make the best out of it daripada fokus dengan apa yang tidak kita miliki.

Setelah perjalanan yang panjang gue bisa bilang kalau gue cinta sama tubuh gue dan gue bangga akan itu. Let yourself bloom," tulis Tara Basro di Instagramnya, Rabu (4/2/2020).

Foto Tara Basro yang merupakan kampanye self love itu memantik beragam pendapat.