Jasa Tirta II Kembali Hadirkan Wisata Favorit Bernama Jatiluhur Valley and Resort 

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Jasa Tirta II dalam mengoptimalkan kawasan wisata Waduk Jatiluhur yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Purwakarta, kembali menghadirkan sesuatu yang baru, yakni Jatiluhur Valley and Resort, Kamis (5/3/2020).

Direktur Utama Jasa Tirta II, U Saefudin Noer mengatakan peresmian Jatiluhur Valley and Resort ini sebagai salahsatu upaya pihaknya dalam mewujudkan 'value creation' dan telah disepakati dalam rapat kerja anggaran 2020 dan RJPP 2020-2024 pada 3-4 Maret 2020 di Gedung Grha Vidya.

Sebelumnya, di Kawasan Wisata Jatiluhur ini terdapat pula water and renewable energy learning center yang merupakan salah satu upaya meningkatkan tingkat hunian hotel serta bungalow pada periode weekday.

"Di sini jadi tempat strategis belajar soal pengelolaan air dan energi terbarukan. Keberadaan Water & Renewable Energy Learning Center juga menjadi salah satu strategi peningkatan kompetensi Human Capital Jasa Tirta II, khususnya di bidang pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air serta renewable energy," ujarnya di Purwakarta.

Dalam rapat kerja yang bertemakan 'Kolaborasi, Sinergi dan Akselerasi Menuju Visi 2030" dibuka oleh Plt. Deputi ELKP II Kementerian BUMN, Hendrika Nora Osloi Sinaga, dan dihadiri perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Bappenas, PT Bahana Kapital Investa, juga diikuti Dewan Pengawas, Direksi, serta pejabat dari seluruh unit kerja Jasa Tirta II.

"Kawasan Wisata Jatiluhur selama ini jadi wisata favorit di Jabar karena keindahan alam di sekitar bentangan waduk. Genangan waduk seluas 8.300 hektar dengan dikelilingi lembah hijau juga gunung menambah eksotisme alam waduk terbesar di Asia ini," ujarnya.

Ketika disinggung terkait penamaan Jatiluhur Valley and Resort, U Saefudin menjelaskan penamaan ini mencerminkan cita-cita dalam memajukan sektor pariwisata di Jatiluhur yang bertaraf Internasional.

"Nanti akan ada infrastruktur wisata yang lengkap seperti hotel dan bungalow, sarana rekreasi, juga even-even tahunan yang bisa dongkrak kunjungan wisatawan," katanya.

Seperti diketahui, pada 2019 Jasa Tirta II sukses menggelar even bertaraf Internasional di Kawasan Waduk Jatiluhur, seperti di antaranya The 1st Jatiluhur Stand Up Paddle & Kayak Exhibition, The 1st Jatiluhur Heroes 5k Fun Run dan The 1st International Jatiluhur Jazz Festival

"Dari even ini kami berhasil datangkan total sekitar 20.000 pengunjung untuk menyaksikan event-event tersebut. Kami perbanyak even juga tujuannya untuk memperkuat ekonomi masyarakat," katanya.