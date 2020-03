Chelsea Lawan Leicester City, Manchester City Dijamu Newcastle United di Perempatfinal Piala FA

TRIBUNJABAR.ID - Chelsea akan menghadapi Leicester City di babak delapan besar Piala FA. Manchester City akan dijamu Newcastle United.

Pengundian fase perempatfinal Piala FA digelar pada Kamis (4/3/2020) malam waktu setempat.

Chelsea lolos ke babak delapanbesar setelah mengalahkan Liverpool 2-0 di Stamford Bridge, Selasa(3/3/2020).

Adapun Leicester City melaju ke perempatfinal setelah mengalahkan Birmingham City 1-0 di King Power Stadium, Kamis (4/3/2020).

Leicester City lawan Chelsea akan berlangsung di King Power Stadium, 21 atau 22 Maret mendatang.

Manchester City lolos ke perempatfinal Piala FA berkat kemenangan 1-0 atas Sheffield Wednesday.

Manchester City akan dijamu Newcastle United di St James' Park.

Newcastle lolos ke babak delapan besar setelah mengalahkan West Bromwich Albion 3-2.

Sheffield United akan menjamu Arsenal pada babak perempatfinal nanti. Sheffield United lolos setelah mengalahkan Reading 1-2.

Arsenal lolos ke perempatfinal setelah mengalahkan Porstmouth 2-0.

Pertangan perempatfinal lainnya Norwich City akan melawan Derby atau Manchester United.

Norwich City Lolos setelah berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 3-2 lewat ada tendagan penalti.

Hasil Drawing Piala FA

Sheffield United vs Arsenal

Newcastle United vs Manchester City

Tottenham/Norwich vs Derby/Manchester United

Leicester City vs Chelsea