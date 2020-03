Robert Tak Salah Pilih, Baru Laga Perdana, Striker Anyar Persib Bandung Ini Sabet 3 Penghargaan

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Persib Bandung Robert Alberts tak salah memilih striker asing Wander Luiz untuk memperkuat Persib Bandung di Liga 1 2020.

Laga baru digelar sekali, Wander Luiz kini sudah jadi perbincangan jagat sepak bola Indonesia.

Itu karena di laga perdana persib Bandung, Wander Luiz berhasil menyabet tiga perngargaan.

Di laga perdana Persib Bandung melawan Persela Lamongan, tim kebanggaan bobotoh berhasil mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 3-0.

Wander Luiz mencetak dua gol ke gawang Persela Lamongan.

Berkat aksi-aksinya itu, Wander menyabet tiga kategori penghargaan sekaligus dari akun instagram resmi Shopee Liga 1 2020, @liga1match.

Gol pertamanya pada menit ke-54 dinobatkan sebagai Best Goal of The Week pekan pertama.

Lalu, selebrasi salto dan bergaya seperti mengendarai sepeda motor setelah mencetak gol pertama mendapatkan Best Celebration of The Week.

Aksi Wander Luiz yang mencetak brace membuat ia dinobatkan sebagai Best Player of The Week.

Wander Luiz pun masuk dalam best 11 versi @liga1match.

Mendapatkan penghargaan itu, Wander Luiz mengaku senang.

"Ya, saya pastinya sangat senang dengan semua ini. Ada tiga apresiasi di pekan ini (Best Player of The Week, Best Goal of The Week, dan Best Celebration of The Week). Tapi, ini baru awal. Saya tidak boleh puas dengan ini semua," dikutip BolaSport.com dari laman Persib.

Pemain asal Brasil itu berharap ia akan tampil konsisten selama bermain bersama Persib.

"Ini harus menjadi penanda agar saya bisa tampil konsisten bersama Persib. Saya adalah penyerang, dan tugas saya mencetak gol sebanyak-banyaknya untuk kemenangan tim," ujarnya.

