Mantan Istri Emran Tak Ikut Campur Rumah Tangga Laudya Cynthia Bella, Hubungannya Sebatas Soal Anak

TRIBUNJABAR.ID - Erra Fazira memilih tidak ikut campur urusan rumah tangga mantan suaminya, Engku Emran dan Laudya Cynthia Bella.

Erra yang berprofesi sebagai artis di Malaysia itu mengatakan, kedekatannya dengan Bella hanya sebatas karena urusan anak.

Dari pernikahannya dengan Engku Emran, Erra dikaruniai seorang putri.

Ia berkomunikasi dengan Laudya Cynthia Bella bila menyangkut masalah anak.

Erra tidak ingin memaksa Bella bercerita mengenai urusan rumah tangga mereka.

Aktris tersebut meyakini Bella memiliki teman lainnya yang lebih dekat sebagai tempat bercerita.

"Bila berkaitan dengan benda pribadi, kita masuk masuk campur. Saya kira Bella sendiri pun masih ada teman akrab lagi. Saya dengan Bella jembatannya anak, bicara apapun lebih ke anak," katanya dalam video yang diunggah Inspirasi pada 18 Oktober 2019.

Erra mencoba menghargai orang lain, termasuk Bella dengan tidak memaksa bercerita apalagi soal rumah tangga yang sifatnya pribadi.

Namun, Erra tidak menutup diri bila Bella ingin bercerita kepadanya.

"Kita menghormati rumah tangga orang. Kalau orang nak bercerita kita sedia mendengar, kalau tak bercerita kita jangan sibuk-sibuk bertanya. If you want to talk, talk to me, if you don't it's ok," ujarnya.