Sold Out! Warga Jakarta Borong Hunian Podomoro Park Bandung! Ada Apa?

Podomoro Park Bandung meluncurkan klaster terbaru pada bulan Maret 2020. Klaster bertajuk Fashagriya dengan bertemakan hunian di antara taman bunga ini diluncurkan lebih cepat setelah Podomoro Park Bandung kehabisan unit di varian hunian Rp 1,5 miliar-Rp 2,5 miliar.

Marketing General Manager Podomoro Park Bandung Tedi Guswana mengungkapkan, lebih dari 500 unit klaster Amagriya terjual habis, padahal permintaan pasar masih tinggi. “Penjualan di awal tahun 2020 melampaui rekor penjualan Podomoro Park selama ini. Transaksi konsumen Jabodetabek begitu masif mencapai 60% dari total penjualan,” katanya dalam acara “Private Viewing Podomoro Park Bandung” di Hotel Kempinsky, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Dia menambahkan, dengan kondisi banjir yang sudah melanda Jakarta dan sekitarnya di awal tahun, tampaknya menjadi pertimbangan besar warga Jakarta untuk memiliki rumah kedua di Bandung. Infrastruktur tol layang yang mempercepat perjalanan Jakarta-Bandung, penambahan jadwal perjalanan kereta reguler Jakarta-Bandung, serta progres kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah mencapai 42% dan diperkirakan operasional tahun 2021, menambah keyakinan konsumen untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dengan memiliki hunian di Bandung.

Bahkan, situasi ekonomi global dan Indonesia karena wabah virus Corona saat ini malah mendorong investasi properti di Podomoro Park Bandung. “IHSG yang menurun 4% membuat investor saham defensif dan wait and see. Harga emas Antam juga sedang berada di titik tertinggi, mencapai Rp 816.000 per gram. Hal ini membuat investor kembali melirik investasi properti sebagai safe haven, terutama di harga sekitar Rp 1 miliaran,” lanjut Tedi.

Kawasan hunian resort Podomoro Park Bandung (Dok. Podomoro Park Bandung)

Dengan kondisi Jakarta yang kerap terendam banjir membuat makin banyak warga Jakarta yang memantapkan keputusannya memilih kawasan hunian resort kelas dunia Podomoro Park sebagai rumah masa depan.

“Nama Agung Podomoro Land sangat baik, pengembang berpengalaman, dan kualitas proyek-proyek yang dibangunnya juga terbaik. Lihat nama Podomoro, dari situ saja sudah cukup untuk membuat saya dan keluarga yakin memilih unit terbaik di Podomoro Park sebagai investasi sekaligus rumah singgah jika main ke Bandung,” ungkap Sarwono, konsumen asal Jakarta.

Gemilangnya penjualan Podomoro Park Bandung tak terlepas dari value yang ditawarkan Podomoro Park tak sekadar menjual rumah, tetapi bagaimana agar konsumen memperoleh nilai tambah kehidupan yang lebih berkualitas dengan memiliki hunian di Podomoro Park.

“Agung Podomoro Land memiliki visi besar untuk meningkatkan kualitas hidup penghuninya dengan menghadirkan value atau nilai lebih. Contohnya, kami menghadirkan danau megah nan indah sepanjang 1 km, pemandangan pegunungan Bandung Selatan yang ‘mahal’, clubhouse premium dengan infinity poolmenghadap danau, RS Awal Bros, Living Plaza, sekolah unggulan di commercial district, sampai hadirnya stasiun LRT Bandung di kawasan Podomoro Park,” ucap Tedi.

Tedi menyimpulkan, pasar properti Indonesia masih sangat luas dengan potensi besar. Harga Rp 1,6 miliar ke atas, bahkan begitu diminati di Podomoro Park Bandung. Tinggal bagaimana pengembang harus mempersembahkan produk hunian dengan value yang pantas bagi harga properti di atas Rp 1 miliar.