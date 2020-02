Siswa-siswi SMK Jawa Barat Adu Skill Berkendara di Honda BeAT Safety Riding Competition for Student

Istimewa

Sebagai bagian dari memperkenalkan All New Honda BeAT Series kepada warga Jawa Barat, PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda Jawa Barat menggelar acara bertajuk “Honda BeAT Safety Riding Competition for Student” untuk anak muda di Gedung Safety Riding Center DAM, Bandung pada 27 Februari 2020.