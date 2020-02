Jadwal Pekan ke-1 Liga 1 2020, 4 Laga Live di Indosiar, Termasuk Persib Bandung vs Persela Lamongan

TRIBUNJABAR.ID- Liga 1 2020 bergulir mulai sore ini, Sabtu (29/2/2020). Ada tiga pertandingan pada hari pertama Liga 1 2020 ditandai derbi Jawa Timur.

Derbi Jatim, Persebaya Surabaya vs Persik Kediri menjadi laga pembuka Liga 1 2020. Kemudian, ada laga Madura United vs Barito Putera.

Duel Persiraja Banda Aceh vs Bhayangkara FC bakal menutup hari pertama Liga 1 2020.

Selanjutnya, lima pertandingan digelar pada hari kedua, Minggu (1/3/2020).

Persipura Jayapura vs PSIS Semarang menjadi partai pembuka di hari kedua pekan pertama Liga 1 2020.

Lalu ada Persija Jakarta vs Borneo FC, Persib Bandung vs Persela Lamongan, PSM Makassar vs PSS Sleman, dan Bali United vs Persita Tangerang.

Pekan pertama Liga 1 2020 ditutup duel Persikabo vs Arema FC.

jadwal pekan pertama Liga 1 2020

Sabtu, 29 Februari 2020

Persebaya Surabaya vs Persik Kediri