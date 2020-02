Point Lab Hadir Bagi Para Pebisnis di Kota Bandung

TRIBUNJABAR.ID - KOTA Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat saat ini berkembang pesat baik dari sektor ekonomi dan pembangunannya, selain dikenal sebagai kota destinasi pariwsata dan kota seni, kota Bandung sendiri terus mengembangkan berbagai macam fasilitas yang bisa mengangkat para penggiat bisnis khususnya ataupun seluruh masyarakat pada umumnya.

Salah satunya adalah kebutuhan co-working space , jenis kebutuhan bagi generasi tanpa kantor. Kaum millennial yang aktif dan kreatif tidak memimpikan bekerja di gedung bertingkat dengan seragam dan pergi ke kantor dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Mereka lebih menekankan pada suasana yang nyaman dan fun untuk pribadi mereka yang kreatif dan dinamis. Meskipun kriteria kantor idaman kaum millennial berbeda dengan pendahulunya, tapi mereka juga tetap mengedepankan hard skill dan soft skill.

Co-working space mengedepankan konsep sharing atau berbagi. Dalam satu ruangan terdapat berbagai individu, komunitas, maupun perusahaan, khususnya start-up. Biasanya terdapat satu ruangan terbuka untuk digunakan bersama dan ruangan-ruangan kecil yang dapat disewa per individu atau per komunitas atau perusahaan.

Co-working Space ditawarkan sebagai solusi bagi siapa saja yang ingin bekerja dengan manfaat lebih besar dan biaya yang lebih kecil. Coworking sering digunakan oleh bisnis UMKM dan juga pekerja profesional seperti freelance. Selain itu, bisnis konvensional pun bisa saja memanfaatkan komunitas dari coworking space untuk keperluan diskusi dan juga kerjasama bisnis.

Untuk itu maka didirikanlah Point Lab Co-working space yang merupakan salah satu unit bisnis yang dikelola oleh manajemen PT. Pos Properti Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pos Indonesia. Yang berlokasi di Gedung Graha Pos lt 2, 5 dan 6 yang menyuguhkan berbagai macam konsep kenyamanan dan berada di jalan Banda 30, Bandung.

Ir. Handriani Tjatur Setijowati, MM selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia. (Istimewa)

Seperti Co-working Space lainnya Point Lab Co-working Space menyediakan tempat bagi entrepreneur dan perusahaan start up yang berbeda berbagi ruang kerja untuk bekerja dengan design ruangan yang menarik.

Acara launching pada tanggal 27 February 2020, Point Lab Co-working memberikan suguhan yang sangat menarik mulai dari Workshop "Creativity is contagious" by Kenny Santana (@kartuposinsta), Travel Blogger dan juga hadir Aldi Saw (@aldisaw) - Content Creator IGS. Juga dibuat ruang yang membahas Brew Your Own Coffee by Dani Hamdan, penulis buku “Coffee Karena Selera Tidak Dapat Diperdebatkan”. Dan yang tak kalah menarik adalah topic Photography for Social Media Promotion by Dudi Sugandi, Photographer. Dan untuk materi How to create star up for business dihadirkan Ridwan Adhikersa dari Cubic.inc.

“Kami akan sangat berusaha memberikan ruang kerja yang nyaman bagi masyarakat Bandung khususnya para pengguna jasa co-working space, semoga dengan hadirnya Point Lab Co-working di kota Bandung, bisa turut memberikan kontribusi untuk menggiatkan para pebisnis ataupun bisa memenuhi kebutuhan para generasi millennial dalam berkarya bagi bangsa. Dan sesuai dengan tujuan kami itu, kamipun akan mengembangkan diri dengan hadir dibeberapa kota berikutnya diwaktu dekat”, ujar Ir. Handriani Tjatur Setijowati, MM selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia. Adv