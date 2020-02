Virus Corona di Italia, Laga Juventus Vs Inter Milan Bakal Tanpa Penonton, AC Milan vs Genoa Juga

TRIBUNJABAR.ID - Sebanyak 6 laga pekan ke-26 Liga Italia akan digelar dalam stadion tertutup dan tanpa penonton. Termasuk laga Juventus Vs Inter Milan

Sejak Sabtu (22/2/2020), Perdana Menteri Italia mengeluarkan imbauan soal larangan menggelar even olahraga di tengah wabah Coronavirus yang sedang melanda negeri Pizaa tersebut.

Atas imbauan itu, sejumlah laga pada pekan ke-25 yang digelar Minggu (23/2/2020) ditunda.

Empat laga ditunda yaitu Inter Milan vs Sampdoria, Verona vs Cagliari, Torino Vs Parma dan Atalanta vs Sassuolo.

Meski demikian, dua laga Serie-A pada Minggu tetap dilangsungkan yaitu Genoa Vs Lazio dan AS Roma Vs Lecce.

Sehari setelahnya, pertandingan Inter Vs Ludogorets di Liga Europa resmi akan dilangsungkan secara tertutup.

Inter Milan akan menjamu Ludogorets pada pertandingan leg kedua babak 32 besar Liga Europa 2019-2020.

Kedua tim dijadwalkan akan bertanding di Stadion Giuseppe Meazza pada Jumat (28/2/2020) pukul 03.00 WIB.

Kini, keputusan juga telah diambil untuk Liga Italia pekan ke-26 yang akan berlangsung pekan depan.

Menteri Olahraga Italia, Vincenzo Spadarofa mengonfirmasi laga pekan ke-26 Liga Italia yang dilangsungkan di area terinfeksi Coronavirus akan digelar secara tertutup.