VIDEO-Satu Jam Gelar Razia ODOL,17 Truk Ditilang di Tol Palikanci Cirebon

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Petugas gabungan Jasa Marga, Dishub, dan kepolisian menggelar razia truk over dimension and over load (ODOL) di Rest Area KM 208 Tol

Palimanan - Kanci (Palikanci), Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu (26/2/2020).

Selama satu jam razia gabungan tersebut digelar, sebanyak 17 truk ditilang oleh petugas.

Pasalnya, muatan truk-truk tersebut terbukti melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Kepala Manajemen Lalulintas Area 2 Seksi Semarang - Cirebon Jasa Marga Transjawa Tol, Agus Hartoyo, mengatakan, penilangan itu dilakukan kepolisian yang dilibatkan

dalam razia tersebut.

"Dari pukul 10.00 WIB - 11.00 WIB sudah 17 truk yang terjaring razia sehingga dilakukan tilang," kata Agus Hartoyo saat ditemui usai razia.

Ia mengatakan, razia tersebut rutin digelar setiap bulannya untuk menindak truk yang muatannya berlebihan.

Truk over load semacam itu, menurut dia, sangat membahayakan saat melintas di ruas tol maupun jalan nontol.

Sebab, bisa memicu kecelakaan lalu lintas dan membuat jalanan rusak karena tidak kuat menahan beban kendaraan tersebut.