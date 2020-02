Liga Spanyol Terancam Terdampak Virus Corona, Tiga Fan Valencia Diperiksa Sepulang dari Italia

TRIBUNJABAR.ID - Setelah Liga Italia yang harus menunda sejumlah laga dan melangsungkan pertandingan secara tertutup, kini Virus Corona juga diprediksi akan mengancam Liga Spanyol.

Penyebaran wabah virus Corona semakin luas. Setelah Italia, kini virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China itu telah masuk ke Spanyol.

Masuknya virus Corona (Covid-19) mengancam penyelenggaraan Liga Spanyol, sama halnya dengan Liga Italia.

Italia telah menjadi negara Eropa dengan kasus Virus Corona terbanyak.

Hingga Senin (24/2/2020) malam waktu setempat, Italia memiliki total 230 kasus Coronavirus dengan 7 orang telah meninggal dunia.

Liga Italia turut terdampak kasus wabah Virus Corona.

Sejumlah laga pada pekan ke-25 yang digelar Minggu (23/2/2020) ditunda atas imbauan Perdana Menteri Liga Italia.

Empat laga ditunda yaitu Inter Milan vs Sampdoria, Verona vs Cagliari, Torino Vs Parma dan Atalanta vs Sassuolo.

Meski demikian, dua laga Serie-A pada Minggu tetap dilangsungkan yaitu Genoa Vs Lazio dan AS Roma Vs Lecce.

Sehari setelahnya, pertandingan Inter Vs Ludogorets di Liga Europa yang dijadwalkan digelar Kamis (27/2/2020) malam resmi akan dilangsungkan secara tertutup.