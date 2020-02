Begini Pengakuan Sopir Truk yang Terjaring Razia ODOL di KM 208 Tol Palikanci Cirebon

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Wajah Sujono (55) tampak pasrah saat petugas menempelkan stiker merah di bagian depan truk berpelat nomor E 9213 HD yang dikemudikannya, Rabu (26/2/2020).

Stiker itu bertuliskan "Kendaraan Ini Over Load Operasi Gabungan Area Palikanci Tanggal 26 - 2 - 2020 No. Pol E 9213 HD."

Ya, truk yang mengangkut batubara dari Pelabuhan Cirebon itu dipasang stiker tersebut usai terjaring razia over dimension and over load (ODOL).

Operasi gabungan itu digelar petugas dari Jasa Marga, Dinas Perhubungan, dan kepolisian di Rest Area KM 2018 Tol Palimanan - Kanci (Palikanci), Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Truk yang dikemudikan Sujono sendiri terjaring razia karena muatannya dinyatakan melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

"Saya enggak tahu-menahu soal jumlah muatan, karena tugas saya hanya mengemudi," ujar Sujono.

Ia mengatakan, perihal muatan itu sepenuhnya merupakan kebijakan dari pemilik truk atau perusahaan.

Tugas Sujono hanya mengemudikan truk tersebut ke kota tujuan yang telah ditentukan.

Kali ini, ia berencana mengantar batubara yang dimuat dalam truk tersebut dari Pelabuhan Cirebon ke Bandung.