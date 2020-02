Grand Final Indonesian Idol Super Pecah, Lyodra Memukau Bak Diva, Penampilan Tiara Menyentuh Hati

TRIBUNJABAR.ID - Penampilan dua peserta Grand Final Indonesian Idol 2020, Lyodra dan Tiara super pecah.

Salah satu juri, Rossa mengatakan penampilan Lyodra dan Tiara pada Senin (24/2/2020) malam itu merupakan Grand Final terbaik sepanjang sejarah Indonesian Idol.

Lyodra dan Tiara membawakan beberapa lagu. Mereka juga berduet dengan beberapa artis.

Salah satu penampilan Lyodra yang terbaik saat ia menyanyikan 'I'd Do Anything For Love'.

Menyanyi sendiri tak melunturkan pesona finalis asal Medan itu.

Badan Lyodra boleh mungil namun suaranya sangat powefull. Kemampuan vokalnya dapat menguasai panggung dan menarik perhatian juri.

Berbalut gaun hitam, Lyodra menyanyi bagaikan ratu pada malam itu.

Tak hanya suaranya yang sangat bagus, Lyodra juga menampilkan ekspresi yang memukau.

Tak heran lima juri memberikan standing ovation.

Maia Estianty bertepuk tangan setelah Lyodra menyanyi.