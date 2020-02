Apa sih Perbedaan Istilah antara Harga On The Road dan Off The Road? Simak Dulu di Sini

TRIBUNJABAR.ID - Ada banyak istilah di otomotif salah satunya harga On The Road dan Off The Road.

Bagi yang pernah membeli kendaraan baru pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut.



Lalu apa sih perbedaan istilah antara Harga On The Road dan Off The Road?

Harga On The Road, yaitu ketika konsumen membeli kendaraan harga sudah meliputi segala macam proses legalisasi dokumen.

Dokumen kendaraan tersebut seperti STNK, BPKB, serta pelat nomor.

Kelengkapan dokumen tersebut ditangani oleh pihak dealer, sehingga tidak dibebankan lagi ke pembeli.



Anda hanya perlu menunggu di rumah tanpa harus mengurus STNK dan BPKB, karena sudah dibebankan ke dealer.

Sedangkan Off The Road, pembeli mengurus sendiri surat-surat kendaraan yang dibelinya.

Biaya yang dikeluarkan hanya untuk kendaraan saja tanpa ada kelengkapan dokumen.

Inilah kenapa kendaraan yang dibeli dengan cara Off The Road lebih murah, karena tidak perlu memberikan uang untuk mengurus surat-surat tersebut

Jika harga on the road maka akan dituliskan berupa OTR sedangkan Off The Road akan ditulis lengkap tanpa singkatan.

Nah, jadi sebelum memutuskan untuk membeli kendaraan baru ada baiknya dipahami dulu ya istilah tersebut.